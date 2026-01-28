Jasnovidka sa napojila na dušu Moniky Jákliovej (†31): Prezradila, čo viedlo k nehode!

DOLNÝ ŠTÁL - Autonehoda Moniky Jákliovej ešte stále nie je objasnená. Známa jasnovidka sa napojila na dušu zosnulej a prezradila, čo sa mohlo stať!
Smrť fitnessky a bývalej partnerky Gábora Borárosa, Moniky Jákliovej, zasiahla rovnako Slovensko i Maďarsko. Tragickú nehodu stále vyšetrujú policajti. Monika podľa všetkého zišla z cesty vo vysokej rýchlosti. Skončila v stromoch, auto po náraze začalo horieť. Záchranári prišli na miesto nehody hneď, ako to bolo možné. Monike poskytli prvú pomoc, no žiaľ, zraneniam v nemocnici podľahla.
Ku smrteľnej autonehode sa vyjadrila aj uznávaná maďarská jasnovidka Kató Kiss, ktorá sa napojila na dušu zosnulej. Oslovil ju portál ripost.hu. Podľa jasnovidky ide v prípade smrti Moniky Jákliovej o následok zrážky so zverou a podľa odborníka nemožno túto príčinu vylúčiť. Mohla vraj strhnúť volant kvôli jeleňovi, ktorý jej vošiel do cesty. Obraz jeleňa sa žene opakovane ukazoval. „Videla jeleňa stojaceho priamo na ceste,“ tvrdí Kató a pokračuje v mrazivom rozprávaní: „To môže byť dôvod, prečo strhla volant a narazila medzi stromy pri ceste,“ dodala.
Jasnovidka zároveň dodala, že po „napojení sa“ sa pozrela na internet a v jednom článku čítala, že divá zver v zimnom období často zámerne vyhľadáva posolené úseky ciest, pretože lízaním asfaltu si dopĺňa nedostatok minerálnych látok v organizme. V tejto súvislosti Ripost oslovil aj Attilu Földváriho, hovorcu Maďarskej národnej poľovníckej komory.
Odborník sa k veci vyjadril všeobecne. „Treba vedieť, že obdobie nehôd so zverou práve teraz nie je typické. V tomto regióne – a nielen v Maďarsku – sa najčastejšie zrážajú autá so srnami a počet prípadov najviac narastá na jar, prípadne v období ruje, ktoré pripadá na koniec júla až polovicu augusta.“ Riziko stretu so zverou ale aj tak existuje.