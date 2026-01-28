Bratislavu zaplavili záhadné svetlá: Šokovaní obyvatelia, magické FOTO! Vyzeralo to ako z iného sveta

BRATISLAVA - Obyvatelia bratislavskej mestskej časti Dúbravka zažili v utorok ráno nevídaný optický úkaz. Slnko sa odrazilo v oknách bytových domov v kombinácii s hmlou a vytvorilo dychberúci svetelný fenomén.
Príroda sa vie pohrať s našou mysľou a prekvapiť. Nevídaný úkaz zaznamenali obyvatelia bratislavskej mestskej časti Dúbravka v utorok (27. 1.) ráno. "Takto vyzeralo prebúdzanie v Čerešniach. Slnko sa odrazilo v oknách a na chvíľu spravilo z obyčajného rána malý zázrak," píše mestská časť, ktorý zverejnila dychberúce zábery.
"Wau....to je ako z iného sveta," zareagovala Lucia. "To je sila, to som ešte nevidela," píše zase Mária. "Neuveriteľný záber. Ako keby v tých všetkých bytoch horelo," opísal prvý pohľad Marek.
Čo sa udialo?
Ide o optický jav spôsobený odrazom slnečného svetla na oknách budovy a hmly - hra svetla, skla a hmly. Človek vidí vlastne mnohonásobný odraz toho istého Slnka.
Kľúčové je, aby bolo slnko nízko nad obzorom, t.j. jeho lúče idú takmer vodorovne. Tie dopadajú na okná pod malým uhlom a sklá sa vtedy správajú takmer ako zrkadlá. Každé okno odráža časť svetla a má rovnaký sklon ako ostatné okná na fasáde. Hmla následne rozptyľuje svetlo po celej dráhe lúča a zviditeľní ho. Keďže má odraz presný uhol, o pár metrov ďalej už jav nemusí byť vôbec viditeľný. Vidieť tento "nadpozemský jav" je o šťastí - musia byť vytvorené všetky kľúčové podmienky na jeho vytvorenie a zároveň byť na správnom mieste.
V Bratislave vytvorilo počasie krásne scenérie
Na sociálnej sieti sa Bratislavčania pochválili aj inými zábermi dychberúcich javov. Jan zverejnil záber večernej hmly v pozadí za panelákmi v Karlovej Vsi, ktorá vyzerá ako perina, ktorá zahalila mesto. Zaujímavé je, že medzi bytovými domami žiadna hmla nebola.
Podobný zaujímavý záber z mesta zahaleného hmlou pri východe slnka zverejnila aj Evelin.
Elena sa zase pochválila fotografiou mrázu, ktorý vyzerá, akoby ho maľoval samotný Mrázik. Námraza na celom okne jej auta vytvorila krásne ornamenty, aké nie vždy vidieť.