Obrovský smútok v našich ozbrojených silách: Vo veku 52 rokov zomrel náš významný generál!

MARTIN - Ozbrojené sily Slovenskej republiky zasiahla smutná správa. Vo veku 52 rokov zomrel brigádny generál Róbert Kecső, jedna z najvýraznejších profesionálnych vojenských osobností na Slovensku.
O úmrtí brigádneho generála informovali Ozbrojené sily SR na sociálnej sieti. Brigádny generál Róbert Kecső bol podľa ich slov rešpektovanou autoritou a jeho odchod je stratou pre celú vojenskú komunitu Slovenskej republiky. "Jeho profesionálny odkaz a príklad služby vlasti zostanú trvalou súčasťou hodnôt Ozbrojených síl SR," uviedli.
„Počas mnohých rokov aktívnej služby brigádny generál Róbert Kecső preukazoval vysokú odbornosť, strategické myslenie a zodpovedný prístup k plneniu úloh doma aj v zahraničí. Významnou mierou sa podieľal na rozvoji ozbrojených síl a budovaní ich profesionálnej úrovne,“ pripomenuli.
„Svoju službu vykonával s hlbokým zmyslom pre povinnosť, lojalitu a česť vojaka. Bol rešpektovaným veliteľom a kolegom, ktorý si svojím vystupovaním a ľudským prístupom získal prirodzenú autoritu a úctu podriadených aj nadriadených,“ spomínajú. „Rodine, blízkym a pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť,“ dodali.
Správa zasiahla aj bývalého ministra obrany a lídra Demokratov Jaroslava Naďa. „Veľká strata,“ uviedol. Pozostalým vyjadril úprimnú sústrasť.
Posledné rozlúčka sa bude konať 29. januára 2026 v Martine aj s vojenskými podstami.