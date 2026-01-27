Slovenský herec sa zmenil na nepoznanie: Z TINTÍTKA je dnes hora SVALOV! Wow, pozrite ten biceps

BRATISLAVA - To je teda zmena! Slovenský herec Viktor Horján si prešiel neuveriteľnou premenou. Dnes je z neho hotová hora svalov a vyzerá lepšie než kedykoľvek predtým.
Viktor je obľúbený činoherný aj muzikálový herec, ktorého diváci poznajú z pódia, no v televízii sa momentálne príliš neobjavuje. Napriek tomu má povinností viac než dosť. Pokiaľ nie je v divadle, určite maká vo fitku – a pri pohľade na jeho vysekané telo sa to totiž inak ani vysvetliť nedá.
„Tie cecky si zabil,“ napísal jeden z fanúšikov pod fotkou na Viktorovej sociálnej sieti, kde je vyzlečený do pol pása. „Sekne ti to,“ pridáva sa ďalší. Herec má dnes vysekané nohy, široký chrbát a ruky, pri pohľade na ktoré by sa pokojne dala učiť anatómia. Pri pohľade na niektoré fotografie na jeho profile na sociálnej sieti máte dokonca pocit, že ich vygenerovala umelá inteligencia.
Horján ani po 50-tke nezáhaľa a všetkým ukazuje, že disciplína a tvrdá drina dokážu zázraky a prinášajú výsledky. Tlieskame!
