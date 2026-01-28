Streda28. január 2026, meniny má Alfonz, zajtra Gašpar

Reštart dcéry Ivety Malachovskej: Po nevydarenom podnikaní návrat do STVR!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (22)
(Zdroj: Instagram KM)
© Zoznam/mia © Zoznam/mia

BRATISLAVA – Dcéra Ivety Malachovskej má za sebou náročné obdobie. Po nevydarenom manželstve totiž minulý rok prišla aj o svoje živobytie a musela zatvoriť svoje jogové centrum. No zdá sa, že teraz jej svitá na lepšie zajtrajšky...

Diváci si môžu Kristínu Malachovskú pamätať z kulinárskej relácie Zdravá maškrta, ktorú od roku 2019 moderovala na obrazovkách verejnoprávnej televízie. Relácia však po dvoch rokoch skončila a Kristína sa z obrazoviek vytratila. V súkromnom živote taktiež nemala na ružiach ustlané. Koncom roku 2024 sa totiž rozviedla s volejbalistom Adamom Kocianom a to len po 4 rokoch manželstva.. 

Akoby toho nebolo málo, v prvej polovici minulého roka sa musela rozlúčiť s vlastným podnikaním. Kristína si totiž otvorila jogové centrum, no po približne roku musela prevádzku zatvoriť, keďže bola finančne neudržateľná.


Teraz však prichádza nový štart. Kristína sa totiž  vracia do verejnoprávneho média – tentoraz do rádia.  Podľa informácií STVR Rádio Slovensko prinesie ucelený denný rytmus od skorého rána až po podvečer prostredníctvom Budíčka Rádia Slovensko a rannej zábavno-informačnej šou Dobré ráno, Slovensko! Program ponúkne spravodajstvo, rozhovory so zaujímavými hosťami, servisné informácie, dopravný servis Zelená vlna, predpoveď počasia aj aktívnu komunikáciu s poslucháčmi. „Reláciu bude moderovať tím v zložení Gabika Angibaud, Richard Dedek a Kika Malachovská, dramaturgiu má na starosti Andrea Mazúrová v spolupráci so spravodajským tímom Rádia Slovensko."

Po pádoch v súkromí i práci prichádza nový začiatok. Zdá sa, že dcéra Ivety Malachovskej opäť našla svoj smer – a jej hlas bude každé ráno znieť z éteru Rádia Slovensko.

Viac o téme: Kristína Malachovská
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Iveta Malachovská
Iveta Malachovská úžasne SCHUDLA, Martin plávať NEMÔŽE: Ale každé ráno jej povie nádhernú vetu!
Domáci prominenti
Moderátorka Iveta Malachovská s
Schudnutá Iveta Malachovská povedala PRAVDU o Ozempicu: Musím sa k tomu vyjadriť, lebo…
Domáci prominenti
FOTO Dcére Ivety Malachovskej ODVAHA
Dcére Ivety Malachovskej ODVAHA nechýba: Fanúšikom naservírovala vyšportovaný ZADOČEK!
Domáci prominenti
Malachovská sa ozvala po
Malachovská sa ozvala po ZÁKROKU: Podelila sa o DETAILY... TOTO bolo NAJHORŠIE!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Matúš Šutaj Eštok reaguje na aktuálne témy
Matúš Šutaj Eštok reaguje na aktuálne témy
Správy
Minister Richard Takáč pred rokovaním vlády
Minister Richard Takáč pred rokovaním vlády
Správy
Úplne iný Noël Czuczor! Stratil všetky zábrany: Zaujímajú ho len prachy a zábava!
Úplne iný Noël Czuczor! Stratil všetky zábrany: Zaujímajú ho len prachy a zábava!
Prominenti

Domáce správy

Šokujúci ÚTOK na škole
Šokujúci ÚTOK na škole v Trnave: Študent mal surovo napadnúť učiteľku
Domáce
Vláda dnes opäť rokovalo:
Vláda dnes opäť rokovalo: MV pripravilo akčný plán pre riadenie rizík hrozieb do roku 2028
Domáce
premiér Robert Fico
Rozhnevaný Fico PREHOVORIL! Útoky liberálov, progresívcov a mediálne klamstvá: Uniknutým slovám o Trumpovi sa vyhol
Domáce
V areáloch dvoch základných škôl vo Vrábľoch pribudne elektronický závorový systém
V areáloch dvoch základných škôl vo Vrábľoch pribudne elektronický závorový systém
Nitra

Zahraničné

Na Prettiho v Minneapolise
Na Prettiho v Minneapolise strieľali až dvaja agenti pohraničnej stráže
Zahraničné
Katastrofa, o ktorej sa
Katastrofa, o ktorej sa vie 236 rokov: VIDEO Sicílske mesto sa rúca, TOTO bola CHYBA! Desivé DIANIE v minulosti
Zahraničné
Vláda nechce zákopovú vojnu
Vláda nechce zákopovú vojnu medzi Strakovou akadémiou a hradom, uviedol Babiš
Zahraničné
FOTO Turistika zmizla počas túry
Turistika zmizla počas túry a už sa nevrátila: Teraz našli ľudské pozostatky!
Zahraničné

Prominenti

Reštart dcéry Ivety Malachovskej:
Reštart dcéry Ivety Malachovskej: Po nevydarenom podnikaní návrat do STVR!
Domáci prominenti
Noël Czuczor
Úplne iný Noël Czuczor! Stratil všetky zábrany: Zaujímajú ho len prachy a zábava!
Domáci prominenti
Herečka Natalie Portman.
Slávna herečka skritizovala Oscary: TOTO povedala na plné ústa!
Zahraniční prominenti
Krutého Voldemorta stvárni tento
Krutého Voldemorta stvárni tento herec? Uff, ženy z neho idú do kolien!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Počujete v ušiach vlastný
Počujete v ušiach vlastný tep? Lekár varuje: TOTO už nie je obyčajné hučanie, môže ísť o vážnu vec!
Zaujímavosti
Dinosaury NIKDY neexistovali? Konšpiračná
Dinosaury NIKDY neexistovali? Konšpiračná teoretička položila otázku, ktorá ZMIATLA internet! Vedci majú JASNÚ odpoveď
Zaujímavosti
Orgazmus ako povinná jazda?
Orgazmus ako povinná jazda? Sexuologička varuje: Ak v posteli len naháňate cieľ, koledujete si o vážny problém!
Zaujímavosti
Prečo nám cez noc
Prečo nám cez noc puchnú oči a ráno sa zobúdzame s vačkami pod očami: Pohľad západnej i tradičných medicín
vysetrenie.sk

Dobré správy

REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Anonymita pri kryptomenách končí: Štát už uvidí každú transakciu!
Anonymita pri kryptomenách končí: Štát už uvidí každú transakciu!
Majú ďalšie dlhopisy pre ľudí šancu na úspech? Na toto by sa mali investori pripraviť!
Majú ďalšie dlhopisy pre ľudí šancu na úspech? Na toto by sa mali investori pripraviť!
Zaplavili obchody a dráždia podnikateľov: Dostanú nové oznamy stopku? Rozhodnú poslanci!
Zaplavili obchody a dráždia podnikateľov: Dostanú nové oznamy stopku? Rozhodnú poslanci!
Rodičom, neziskovke či obom? Z daní môžete poslať až 6 %, rodičovský dôchodok má nové pravidlá! (kalkulačka)
Rodičom, neziskovke či obom? Z daní môžete poslať až 6 %, rodičovský dôchodok má nové pravidlá! (kalkulačka)

Šport

VIDEO Totálny šok! Djokovič mal z pekla šťastie, bol na pokraji vypadnutia, potom sa stalo niečo hrozné
VIDEO Totálny šok! Djokovič mal z pekla šťastie, bol na pokraji vypadnutia, potom sa stalo niečo hrozné
Australian Open
VIDEO Fazóna ako tisíc hromov: Skromná kazašská hviezda vyradila top favoritku Australian Open!
VIDEO Fazóna ako tisíc hromov: Skromná kazašská hviezda vyradila top favoritku Australian Open!
Australian Open
VIDEO Prenádherné sólo v 7. sekunde predĺženia: Čerešňák hrdinom zápasu, tento gól musíte vidieť
VIDEO Prenádherné sólo v 7. sekunde predĺženia: Čerešňák hrdinom zápasu, tento gól musíte vidieť
Tipsport ELH
VIDEO Nevedel nájsť kľúče a možno aj vďaka tomu sa vyhol nešťastiu na diaľnici: Ďurica opísal desivú skúsenosť
VIDEO Nevedel nájsť kľúče a možno aj vďaka tomu sa vyhol nešťastiu na diaľnici: Ďurica opísal desivú skúsenosť
Slovensko

Auto-moto

Začína sa výstavba najdlhšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba najdlhšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Doprava
TEST: Kia Sorento CRDi - auto, ktoré si treba vážiť
TEST: Kia Sorento CRDi - auto, ktoré si treba vážiť
Klasické testy
Elektromobilita na Slovensku? V tomto sme lepší ako krajiny na západe
Elektromobilita na Slovensku? V tomto sme lepší ako krajiny na západe
Správy
TEST: Toyota Proace Verso - tri rady sedadiel s naftou a novou tvárou
TEST: Toyota Proace Verso - tri rady sedadiel s naftou a novou tvárou
Klasické testy

Kariéra a motivácia

5 jemných znamení, že sa vás niekto snaží zmanipulovať a ako sa ubrániť
5 jemných znamení, že sa vás niekto snaží zmanipulovať a ako sa ubrániť
Vzťahy na pracovisku
Talent management nie je HR proces, ale dennodenná práca manažéra. Kľúčom je všímavosť.
Talent management nie je HR proces, ale dennodenná práca manažéra. Kľúčom je všímavosť.
KarieraInfo.sk
Chcete zarábať viac ako 2000 € mesačne? Tieto príležitosti môžu zmeniť vašu kariéru
Chcete zarábať viac ako 2000 € mesačne? Tieto príležitosti môžu zmeniť vašu kariéru
Zaujímavé pracovné ponuky
Ktoré zamestnanecké benefity považujú Slováci za dôležité a ktoré nie? Výsledky vás prekvapia!
Ktoré zamestnanecké benefity považujú Slováci za dôležité a ktoré nie? Výsledky vás prekvapia!
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Lepší ako klasika: Nadýchaný americký krémeš so šľahačkou a pudingom.
Lepší ako klasika: Nadýchaný americký krémeš so šľahačkou a pudingom.
Nestíhate? Tieto zemiakové rýchlovky zachránia každý obed aj večeru.
Nestíhate? Tieto zemiakové rýchlovky zachránia každý obed aj večeru.
Fánky s tvarohom, ľahké ako obláčik: Recept si zamilujete
Fánky s tvarohom, ľahké ako obláčik: Recept si zamilujete
Výber receptov
Ako si upiecť domáce rožky? Jednoduchý recept ako z pekárne
Ako si upiecť domáce rožky? Jednoduchý recept ako z pekárne
Sendviče a bagety

Technológie

Vedci objavili cukor, ktorý chutí sladko, má menej kalórií a nezvyšuje prudko inzulín
Vedci objavili cukor, ktorý chutí sladko, má menej kalórií a nezvyšuje prudko inzulín
Veda a výskum
Používaš Xiaomi smartfón? Tieto modely už aktualizáciu HyperOS 3.1 nedostanú: Ak je medzi nimi aj tvoj, je čas na nový
Používaš Xiaomi smartfón? Tieto modely už aktualizáciu HyperOS 3.1 nedostanú: Ak je medzi nimi aj tvoj, je čas na nový
Xiaomi
Ukrajina dostane špičkové francúzske drony Rodeur 330. Umožnia jej útočiť hlboko na ruskom území
Ukrajina dostane špičkové francúzske drony Rodeur 330. Umožnia jej útočiť hlboko na ruskom území
Armádne technológie
Chráni ťa WhatsApp skutočne tak, ako sa tvári? Nová žaloba voči Mete naznačuje závažné medzery
Chráni ťa WhatsApp skutočne tak, ako sa tvári? Nová žaloba voči Mete naznačuje závažné medzery
Bezpečnosť

Bývanie

Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!
Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!
7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!
7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!
Tieto veci môžu drevené kuchynské skrinky zničiť, radšej sa im vyhnite! Takto ju podľa odporúčaní vyčistite bezpečne
Tieto veci môžu drevené kuchynské skrinky zničiť, radšej sa im vyhnite! Takto ju podľa odporúčaní vyčistite bezpečne
Takto môže vyzerať ideálne miesto na oddych! Dom na náročnom pozemku postavili na to, aby dával pokoj a relax
Takto môže vyzerať ideálne miesto na oddych! Dom na náročnom pozemku postavili na to, aby dával pokoj a relax

Pre kutilov

Kedy je správny čas vykonať predjarný postrek a proti čomu účinkuje
Kedy je správny čas vykonať predjarný postrek a proti čomu účinkuje
Záhrada
Dve najväčšie chyby pri predpestovaní papriky: Robí ich až 80 % záhradkárov!
Dve najväčšie chyby pri predpestovaní papriky: Robí ich až 80 % záhradkárov!
Záhrada
Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Údržba a opravy
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Matthieu Blazy debutuje v CHANEL: Haute Couture jar/leto 2026 ako intímny dialóg medzi ženou a odevom
Móda
Matthieu Blazy debutuje v CHANEL: Haute Couture jar/leto 2026 ako intímny dialóg medzi ženou a odevom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Šokujúci ÚTOK na škole
Domáce
Šokujúci ÚTOK na škole v Trnave: Študent mal surovo napadnúť učiteľku
premiér Robert Fico
Domáce
Rozhnevaný Fico PREHOVORIL! Útoky liberálov, progresívcov a mediálne klamstvá: Uniknutým slovám o Trumpovi sa vyhol
Katastrofa, o ktorej sa
Zahraničné
Katastrofa, o ktorej sa vie 236 rokov: VIDEO Sicílske mesto sa rúca, TOTO bola CHYBA! Desivé DIANIE v minulosti
Unikol obsah zákulisných debát:
Domáce
Unikol obsah zákulisných debát: Fico mal údajne lídrom EÚ povedať, že Trump prišiel o rozum a je nebezpečný

Ďalšie zo Zoznamu