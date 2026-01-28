Reštart dcéry Ivety Malachovskej: Po nevydarenom podnikaní návrat do STVR!

BRATISLAVA – Dcéra Ivety Malachovskej má za sebou náročné obdobie. Po nevydarenom manželstve totiž minulý rok prišla aj o svoje živobytie a musela zatvoriť svoje jogové centrum. No zdá sa, že teraz jej svitá na lepšie zajtrajšky...
Diváci si môžu Kristínu Malachovskú pamätať z kulinárskej relácie Zdravá maškrta, ktorú od roku 2019 moderovala na obrazovkách verejnoprávnej televízie. Relácia však po dvoch rokoch skončila a Kristína sa z obrazoviek vytratila. V súkromnom živote taktiež nemala na ružiach ustlané. Koncom roku 2024 sa totiž rozviedla s volejbalistom Adamom Kocianom a to len po 4 rokoch manželstva..
Akoby toho nebolo málo, v prvej polovici minulého roka sa musela rozlúčiť s vlastným podnikaním. Kristína si totiž otvorila jogové centrum, no po približne roku musela prevádzku zatvoriť, keďže bola finančne neudržateľná.
Teraz však prichádza nový štart. Kristína sa totiž vracia do verejnoprávneho média – tentoraz do rádia. Podľa informácií STVR Rádio Slovensko prinesie ucelený denný rytmus od skorého rána až po podvečer prostredníctvom Budíčka Rádia Slovensko a rannej zábavno-informačnej šou Dobré ráno, Slovensko! Program ponúkne spravodajstvo, rozhovory so zaujímavými hosťami, servisné informácie, dopravný servis Zelená vlna, predpoveď počasia aj aktívnu komunikáciu s poslucháčmi. „Reláciu bude moderovať tím v zložení Gabika Angibaud, Richard Dedek a Kika Malachovská, dramaturgiu má na starosti Andrea Mazúrová v spolupráci so spravodajským tímom Rádia Slovensko."
Po pádoch v súkromí i práci prichádza nový začiatok. Zdá sa, že dcéra Ivety Malachovskej opäť našla svoj smer – a jej hlas bude každé ráno znieť z éteru Rádia Slovensko.
