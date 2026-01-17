Posledný odkaz moderátora Osťa (†37): Jeho prísľub synčekovi láme srdce

BRATISLAVA - Marcel Osťo Osztas opustil tento svet príliš skoro. Podľahol krutej diagnóze, ktorá ho pripravila o všetky sily za naozaj krátky čas. S verejnosťou naposledy komunikoval pred dvomi týždňami a jeho posledný odkaz a prísľub synčekovi lámu srdce.
Marcel Osťo Osztas odišiel z tohto sveta po krátkom boji so zákernou chorobou. Bola mu diagnostikovaná rakovina pankreasu, ktorá udrela veľmi silno. Moderátor posledné týždne trávil v nemocnici, kde sa mu snažili uľaviť od bolesti. Pred smrťou sa ešte z lôžka prihováral svojim fanúšikom. Aj keď si prechádzal náročnými chvíľami, nestrácal pozitívne nastavenie. Svoj posledný verejný odkaz zdieľal na Silvestra.
„Aj napriek tomu, že prežívam najťažší boj so sebou a vlastným telom, bol tento rok paradoxne najlepším rokom môjho života. Neskutočne veľa ma naučil a stále učí. Veľa sa udialo, veľa sa zažilo. Vytvorili sme neuveriteľné projekty. Prajem si hlavne zdravie – a to isté prajem aj vám všetkým," napísal.
„Ak by som vám mohol nechať jeden odkaz, tak asi tento: Neberte nič ako samozrejmosť. Všetko sa môže otočiť z minúty na minútu," dodal vtedy. Na záver odkázal: „Presne takto chcem teraz držať svojho syna pevne za ruku a ukázať mu celý svet." Tieto slová lámu srdce. Po moderátorovi ostala manželka Ľubica, ktorá tancovala s Darou Rolins a iba trojročný synček.