Hiphopový svet plače! Ťažko chorý moderátor Osťo (†37): Svoj BOJ o život prehral

BRATISLAVA – Slovenský šoubiznis zasiahla krutá rana. Moderátor, hypeman a výrazná tvár domácej hudobnej scény Marcel „Osťo“ Osztas (†37) dnes ráno zomrel. Prehral ťažký boj s vážnym ochorením, o ktorom ešte donedávna otvorene hovoril a priznával, že prognózy lekárov boli mimoriadne nepriaznivé.
Len pred niekoľkými týždňami zverejnil na sociálnej sieti fotografiu z nemocnice, ku ktorej pripojil mimoriadne silné a úprimné slová. „Takto vyzerá človek, ktorý práve zistí, že jeho lekárska prognóza je veľmi smutná a šance na prežitie sú mizivé… Ale týmto statusom chcem povedať jedno: rozhodol som sa bojovať ako nikdy predtým! Chcem žiť! Sledujte, ako sa to dá. Bude to jazda… Držte palce!“ napísal Osťo a dojal tisíce ľudí po celom Slovensku.
Jeho odkaz sa vtedy šíril internetom raketovou rýchlosťou a vyvolal obrovskú vlnu podpory. Fanúšikovia, kolegovia aj známe tváre mu posielali povzbudivé správy, modlitby a silu. Osťo ukázal neuveriteľnú vnútornú silu, odvahu a chuť žiť, ktorú obdivovali aj tí, ktorí ho osobne nepoznali.
Aj keď statočne bojoval a nevzdal sa ani v najťažších chvíľach, zvíťaziť sa mu, žiaľ, nepodarilo. Mladý človek, ktorý prišiel o život veľmi skoro a veľmi rýchlo. Správa o jeho smrti zasiahla Slovensko ako blesk z jasného neba a zanechala za sebou smútok, slzy a prázdno.
Osťo bol pre mnohých symbolom energie, radosti a autenticity. Nebál sa hovoriť pravdu, nebál sa ukázať slabosť a aj v boji so smrťou dokázal inšpirovať. Slovenský šoubiznis tak prišiel o výraznú osobnosť, na ktorú sa len tak nezabudne. Život si pre nás častokrát pripraví nečakané prekážky, ale aj napriek tomu by sme si ho mali užívať naplno, pretože nikto z nás nevie, kedy príde ten jeho koniec.