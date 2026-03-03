Video o posledných minútach Osťa pred smrťou, kamarátka zhrozená: Je to výmysel! Čo v ňom odznelo?

BRATISLAVA - Smrť milovaného Marcel "Osťo" Osztasa (†37) stále trápi jeho blízkych, no niektorí sa - zdá sa - snažia z tejto tragédie profitovať. Moderátorka a blízka priateľka zosnulého, Katarína "Becca" Balážiová, upozornila na YouTube video, ktoré podľa nej šokujúco zneužíva Osťovu pamiatku.
Video, ktoré mapuje posledné hodiny Osťovho života, začína dramatickým mužským hlasom: „V nasledujúcich riadkoch vám prinesieme exkluzívny pohľad do vnútra tejto bolestnej udalosti, ktorá navždy zmení pohľad na odkaz tohto výnimočného človeka. Pravda o jeho posledných chvíľach je oveľa hlbšia a dojemnejšia, než si ktokoľvek dokáže predstaviť.“
Postupne začína odhaľovať, čo mal prežívať Osťo, jeho rodina a priatelia tesne pred jeho smrťou. Mužský hlas hovorí o úplných detailoch: „Rodinu požiadal o starý zápisník, ktorý mal roky odložený v zásuvke pracovného stola. Riadky mali byť adresované nie len najbližším, ale celému národu…“
Hlas vo videu dokonca opisuje, že pri písaní týchto riadkov bol Osťo natoľko vysilený, že mu manželka podopierala ruku, aby zvládol svoj odkaz dopísať. Na záver videa zaznie: „Rodinný právnik potvrdil, že ten tajomný zápisník, do ktorého Marcel s poslednými zvyškami síl písal, obsahuje podrobný plán pre projekt, o ktorom nikto netušil – ide o založenie nadácie na pomoc mladým talentom zo znevýhodneného prostredia.“