Niektoré štáty EÚ a Brusel žiadajú Ukrajinu o prístup k Družbe

Ropovod Družba
Ropovod Družba (Zdroj: TASR/AP Photo/Sven Kaestner, File)
KYJEV - Po Maďarsku a Slovensku začali Ukrajinu o povolenie návštevy k ropovodu Družba žiadať aj niektoré štáty EÚ podporujúce Kyjev a Európska komisia, napísal v utorok s odvolaním sa na päť zdrojov denník Financial Times (FT). Cieľom návštevy by bolo dokázať, že sa Ukrajina snaží ropovod opraviť a obnoviť dodávky suroviny.

Ropa z Ruska neprúdi cez Družbu do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Podľa Kyjeva je dôvodom ruský útok na zariadenie ropovodu. Maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský premiér Robert Fico podozrievajú Ukrajinu z toho, že dodávky stále neobnovila zámerne. Kyjev to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.

Dvaja z piatich európskych diplomatov a predstaviteľov citovaných britským denníkom uviedli, že predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa počas svojej návštevy Kyjeva pri príležitosti štvrtého výročia ruskej invázie výslovne požiadali vedenie Ukrajiny o prístup k ropovodu Družba, aby mohli nezávisle posúdiť stav. Ich žiadosť však bola zamietnutá.

„Nemôžeme povedať, či došlo k poškodeniu alebo nie. Existujú veľmi jednoduché spôsoby, ako to zdokumentovať a ukázať, že tvrdo pracujú na náprave. Neurobili to,“ povedal jeden z predstaviteľov EÚ, podľa ktorého si Kyjev strelil „vlastný gól“, keď dal Maďarsku dôvod na blokovanie pôžičky EÚ vo výške 90 miliárd eur.

Na kanceláriu Volodymyra Zelenského sa obrátila aj veľvyslankyňa EÚ

Na kanceláriu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sa obrátila aj veľvyslankyňa EÚ na Ukrajine Katarína Mathernová, ktorá žiadala prehliadku poškodeného potrubia alebo vyslanie iných diplomatov EÚ. Aj jej žiadosť bola zamietnutá z bezpečnostných dôvodov, uviedli zdroje. Vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ blízky Zelenskému odmieta, že by Kyjev otáľal. Uviedol, že technici zo štátnej spoločnosti Naftogaz poslali svojim európskym náprotivkom dôkazy o tom, že Družba bola vážne poškodená.

Šéf Naftogazu Serhij Koreckyj spresnil, že ruský útok spôsobil požiar v skladovacej nádrži s objemom 75.000 kubických metrov, ktorého uhasenie trvalo desať dní. „Poškodilo sa množstvo zariadení, napájacích káblov, transformátorov a systém detekcie únikov zodpovedný za tesnenie potrubia. Letecký útok spôsobil požiar v najväčšom ropnom rezervoári v Európe, ktorého priemer je veľký ako futbalové ihrisko,“ podotkol Koreckyj. Vzhľadom na rozsah škôd si vyhotovenie kompletného posudku podľa neho vyžaduje určitý čas, očakáva ho však už čoskoro.

Skôr zmienený ukrajinský činiteľ tiež povedal, že pre obnovenie toku ropy by bolo potrebné vyslať opravárske tímy do potenciálne nebezpečných oblastí a tiež presmerovať obmedzené zdroje. „Prečo by sme mali opravovať ropovod - v čase vojny a bez prímeria -, ktorý dodáva ropu z Ruska jeho spojencom?“ pýtal sa ten istý predstaviteľ. Orbán v pondelkovom vyhlásení tvrdil, že podľa satelitných snímok neexistujú žiadne technické prekážky pre opätovné spustenie Družby. Zelenskyj mu odkázal, že ovládací panel a podzemné potrubie poškodeného ropovodu nie sú zo satelitu viditeľné. Maďarský premiér pre spor už skôr odložil schválenie pôžičky EÚ pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur. Fico koncom februára vyhlásil, že Zelenskyj odmietol žiadosť o vyslanie inšpekčného tímu na zistenie skutočného stavu Družby na Ukrajine a nemá záujem obnoviť tranzit ropy.

