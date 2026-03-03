Polícia rieši prípad mladistvých: V Galante mali napádať iné osoby

GALANTA - Polícia v Galante sa zaoberá prípadom narušenia verejného poriadku mladistvými osobami, a to fyzickým napádaním iných osôb. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
„V predmetnej veci sú osoby stotožnené a sú s nimi vykonávané procesné úkony, aj v súčinnosti s oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,“ spresnila polícia. Prípad je v súčasnosti v štádiu objasňovania a po vykonaní všetkých potrebných úkonov nie je vylúčená zmena právnej kvalifikácie. „Viac informácií poskytneme, keď to procesná situácia dovolí,“ dodala polícia. Zároveň informovala, že prijala potrebné opatrenia, aby k podobným incidentom nedochádzalo. „Verejnosť ubezpečujeme, že jej nehrozí žiadne nebezpečenstvo,“ doplnila.