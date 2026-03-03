Podozrivý balík v Česku! Polícia zasahuje na ministerstve životného prostredia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
PRAHA - V budove českého ministerstva životného prostredia, ktorá sa nachádza v pražskej štvrti Vršovice, zasahuje polícia. Dôvodom je podozrivý balík, ktorý prišiel poštou a budovu následne evakuovala. Uviedla to v utorok popoludní na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa v Prahe.
„Zasahujeme v budove Ministerstva životného prostredia ČR vo Vršoviciach, kde bol oznámený nález podozrivého balíčka doručeného poštou. Z objektu je preventívne evakuovaných približne 400 osôb. Na mieste sú policajti aj pyrotechnici. Zisťujeme, či ide o nebezpečný predmet,“ uviedla bez ďalších podrobností polícia. Ministerstvo sa k zásahu zatiaľ nevyjadrilo.