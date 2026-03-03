Pozrite sa na svoje KLIEŠTIKY na nechty: Ak ste doteraz netušili, na čo slúži táto MALÁ DIERKA, žili ste v OMYLE!

USA - Nenápadný otvor na konci klieštikov na nechty si väčšina z nás nikdy poriadne nevšimla. Diskusia na sociálnej sieti však odhalila, že jeho funkcia je oveľa praktickejšia, ako by ste čakali a mnohých veľmi prekvapila.
Klieštiky na nechty boli vynájdené v roku 1875 ako náhrada za strihanie nechtov malými nožnicami alebo ich zrezávanie nožom. Dnes sú nevyhnutnou súčasťou osobnej hygieny. Je však dosť pravdepodobné, že ste si nikdy poriadne nevšimli malú dierku na ich spodnej časti. Na čo tam teda je?
Túto otázku položil na Facebooku jeden používateľ, ktorý prezradil, že túto tému náhodou riešil s jeho svokrou. „Nedokázala sa prestať smiať, keď zistila, že vôbec netuším, na čo slúži malá dierka na klieštikoch,“ napísal. „Teraz si hovorím… som jediný, kto to nikdy nevedel?“ Otázka prirodzene vyvolala množstvo teórií a komentujúci sa snažili uhádnuť, na čo klieštiky na nechty potrebujú malý otvor. „Je to na odkladanie odstrihnutých nechtov z nôh?“ žartoval jeden z nich. Druhý pokračoval: „Možno je to miesto na uskladnenie dentálnej nite.“ Tieto tipy sú síce kreatívne, ale aj úplne nesprávne.
Aký je teda skutočný účel dierky?
Ako informuje LadBible, ide naozaj o praktickú funkciu, pretože umožňuje pripevniť klieštiky na zväzok kľúčov alebo na retiazku. Spomenul som si, že ako dieťa som videl klieštiky, ktoré mali vlastnú retiazku. Dokážem si predstaviť, aké reakcie by to vyvolalo, keby ste si začali strihať nechty v autobuse, či v kaviarni. Lenže určite je to praktickejšie, ako zakaždým prehrabávať zásuvky v kúpeľni, keď ich potrebujete. Účel malého otvoru mnohých prekvapil.
Jeden používateľ zažartoval: „Už sa na svoje klieštiky nikdy nebudem pozerať rovnako,“ a iný doplnil: „Je čas pripnúť si ich na kľúče!“ Malá dierka však nie je jediným praktickým prvkom klieštikov. Na väčšine z nich sa na spodnej strane nachádza aj malý pilník na nechty. Hoci nie je úplne dokonalý, v stave núdze dokáže pomôcť. Rovnako užitočný je aj malý háčik na konci, ktorý väčšina ľudí používa na odstránenie nečistôt spod nechtov.