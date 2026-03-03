Utorok3. marec 2026, meniny má Bohumil, Bohumila, zajtra Kazimír

Ráž s PRELOMOVÝM rokovaním: Vodiči s ohromnými očakávaniami, do Rakúska ZADARMO?! Toto sú detaily!

Jozef Ráž priniesol nové detaily z rokovania ohľadom možnosti jazdiť do Rakúska zdarma.
Jozef Ráž priniesol nové detaily z rokovania ohľadom možnosti jazdiť do Rakúska zdarma. (Zdroj: TASR/Štefan Puškaš, Topky/Vlado Anjel, gettyimages.com)
BRATISLAVA/VIEDEŇ - Po tuneli Višňové prichádza z dielne ministerstva dopravy SR ďalšia novinky. Podľa šéfa rezortu Jozefa Ráža by sa mohli slovenskí vodiči dočkať prejazdu po časti rakúskych diaľníc bez diaľničnej známky! Ako k tomuto riešeniu dospel uviedol v najnovšom videu verejnosti.

Ráž sa dal na spoločné rokovania s jeho rakúskym kolegom a ministrom dopravy Petrom Hankem. 

Jozef Ráž začal prelomové rokovanie o možnosti, že by Slováci mohli jazdiť zadarmo po časti rakúskych diaľnic (Zdroj: Facebook/Jozef Ráž)

Podľa slov Ráža by sa úľava mohla týkať krátkych úsekov rakúskych diaľnic, ktoré Slováci bežne využívajú napríklad pri cestách do pohraničných obcí ako Kittsee či Gattendorf. Cieľ je jasný – aby vodiči nemuseli kvôli niekoľkým kilometrom kupovať rakúsku diaľničnú známku. "Rozoberali sme spolu viacero susedských dopravných tém," priznal rokovanie s Hankem Ráž.

Da Rakúska na nákupy zadarmo

"Témou bolo aj dobudovanie rakuskej cesty S8, ktorá nás napojí na križovatku Stupava na D2 a výrazne nám urýchli všetky cesty do Viedňe. Na túto cestu sa výhľadovo napojí úsek D4 s tunelom Karpaty. Pána ministra som uistil, že potrebu vybudovania tejto cesty vnímam," povedal Ráž a pochvaľoval si kvalitnejšiu spoluprácu s Hankem v porovnaní s jeho predchodcom. "Asi najzaujímavejším bodom diskusie bola pri tomto všetkom téma oslobodenia prihraničných oblastí od platenia diaľničných známok. S pánom minsitrom sme sa zhodli na tom, že by sme obaja mali na tomto zapracovať," vyjadril nádej minister.

Aj Slováci by sľúbili zrkadlové opatrenie

Obe strany sa zhodli, že chcú hľadať riešenie najmä pre obyvateľov prihraničných regiónov, ktorí krátke úseky využívajú denne – napríklad pri dochádzaní za prácou či nákupmi a nebývajú v Rakúsku. V hre je aj opačný model. Podobný princíp by sa mohol uplatniť aj na slovenskej strane, napríklad na úseku od hraníc po Bratislava.

Minister však upozornil, že ide zatiaľ len o úvodné rokovania. Akýkoľvek konkrétny návrh si bude vyžadovať detailné dopravné a ekonomické analýzy, ako aj dohodu medzi správcami diaľničnej infraštruktúry na oboch stranách hranice.

Diskutovalo sa aj o železničnej doprave – vrátane možnosti presmerovania niektorých vlakov cez Slovensko a spolupráce pri príprave vysokorýchlostných tratí.

