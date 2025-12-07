Nedeľa7. december 2025, meniny má Ambróz, zajtra Marína

Slovenský moderátor bojujúci s vážnou chorobou: Pohľad naňho láme srdce

Marcel Osťo Osztas Zobraziť galériu (11)
Marcel Osťo Osztas (Zdroj: Vlado Anjel)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Slovenský moderátor Marcel „Osťo“ Osztas sa v otvorenom vyznaní priznal k boju s vážnou chorobou, pričom jeho prognóza podľa vlastných slov nie je priaznivá. Fanúšikom sa poďakoval za podporu a z nemocničného lôžka sa podelil aj o prvé myšlienky zo svojej životnej cesty. Pohľad naňho láme srdce.

Slovenský moderátor Marcel Osťo Osztas pred pár dňami priznal, že bojuje s vážnou chorobou. Aj keď nešpecifikoval o čo presne ide, priznal, že jeho šance na prežitie sú mizivé. „Takto vyzerá človek, ktorý práve zistí, že jeho lekárska prognóza je veľmi smutná a šance na prežitie sú mizivé," napísal na Instagrame. Dnes ráno sa svojim fanúšikom prihovoril znova z nemocničného lôžka. Zverejnil fotografiu seba a pohľad naňho láme srdce.

„Ahojte, v prvom rade ďakujem za krásny support, veľmi mi to pomohlo a pomáha. Ďakujem aj mojim najbližším, že ste pri mne, bez vás by som dnes vyzeral úplne inak, ďakujem vám veľmi," zveril sa na sociálnej sieti, kde mu podporu vyjadrilo mnoho priaznivcov i zvučných mien zo sveta šoubiznisu. Osťo sa okrem poďakovania rozhodol zdieľať aj svoj príbeh.

„Prvú časť som nazval - Prijatie situácie.Prvým a najdôležitejším krokom je tiché prijatie toho, čo sa vo vašom živote odohráva. Keď prijmeme realitu bez odporu, otvorí sa priestor pre jasnosť, vnútorný pokoj a nové pochopenie. Potom sa môžeme obrátiť dovnútra a spýtať sa: Čo mi hovorí moje telo? Kam ma vedie moja duša?" zamyslel sa.

„Odpovede prichádzajú, keď sme úprimní sami k sebe. A podľa nich si vyberáme cestu, ktorá je v súlade s naším vnútrom. Rozhodnutie je vždy na tebe. Nie na lekárovi, nie na liečiteľovi, ani na nikom zvonku. Tvoja duša vie, kam chce ísť, stačí ju počúvať a nasledovať. Žiadne ľutovanie je základ!" dodal.

