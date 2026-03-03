DRÁMA počas živého vysielania v Tel Avive: VIDEO Reportérov zadržali v priamom prenose!

TEL AVIV - Napätie po iránskom raketovom útoku na Izrael sprevádzala aj dramatická situácia v médiách. CNN Türk oznámila, že jej reportér Emrah Çakmak a kameraman Halil Kahraman boli v Tel Avive zadržaní izraelskými bezpečnostnými silami priamo počas živého vysielania. Incident sa odohral v momente, keď dvojica informovala o situácii v meste po útokoch a o tom, ako sa civilisti vracajú z krytov späť do ulíc.
Zadržanie sa odohralo krátko po tom, čo Irán vypálil na Izrael sériu rakiet. V Tel Avive sa rozozvučali sirény a obyvatelia boli vyzvaní, aby sa presunuli do krytov. Po oznámení, že bezprostredné nebezpečenstvo pominulo, sa ľudia začali vracať do ulíc – práve tieto momenty sa CNN Türk snažila zachytiť. V tom sa k televíznemu tímu priblížili izraelskí bezpečnostní príslušníci a vysielanie bolo náhle prerušené. V tom okamihu reportér Çakmak upozorňoval na tlak, ktorému sú v Izraeli vystavení zahraniční novinári, a na časté zásahy do ich práce. Zásah prišiel bezprostredne po týchto slovách, píše portál Milliyet.
Podľa informácií z terénu v čase zásahu neprebiehala žiadna operácia, ktorá by bránila médiám v práci, a neexistovalo ani žiadne bezpečnostné riziko, ktoré by zásah odôvodňovalo. Po prerušení kontaktu sa redakcii CNN Türk nepodarilo s dvojicou spojiť. Podľa dostupných informácií im boli odobraté mobilné telefóny a obaja boli zadržaní. Izrael zatiaľ neposkytol oficiálne vysvetlenie.
Incident okamžite vyvolal reakcie tureckých predstaviteľov. Ömer Çelik, hovorca vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP), označil zadržanie novinárov za „útok na slobodu tlače“ a vyzval na ich okamžité prepustenie. Burhanettin Duran, šéf tureckého úradu pre komunikáciu, uviedol, že ide o ďalší pokus Izraela „zakryť pravdu“ a potvrdil, že Ankara podniká kroky na zabezpečenie prepustenia novinárov. Faruk Acar, podpredseda AKP, označil zásah za „jasný úder proti slobode médií“ a dodal, že Izrael sa týmto konaním snaží umlčať informácie o dianí v teréne.