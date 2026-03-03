Utorok3. marec 2026, meniny má Bohumil, Bohumila, zajtra Kazimír

MIMORIADNE Irán sa oficiálne vyhráža Európe vojenskou odvetou!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TEHERÁN - Teherán pohrozil európskym krajinám, že ak sa pridajú k Izraelu a USA, bude to považovať za vojnový čin. Francúzsko, Nemecko a Británia pritom nevylúčili obranné kroky.

Teherán: Spolupáchateľstvo s agresormi

Iránske ministerstvo zahraničných vecí v utorok vyslalo do Európy ostrý odkaz. Ak by sa európske štáty zapojili do konfliktu na Blízkom východe po boku Izraela a Spojených štátov, Teherán by to vnímal ako otvorené vyhlásenie vojny.

„Bol by to akt vojny. Akýkoľvek takýto akt proti Iránu by sa považoval za spolupáchateľstvo s agresormi. Bol by považovaný za akt vojny proti Iránu,“ vyhlásil v utorok hovorca iránskeho rezortu diplomacie Esmail Baghaei (51).

Podľa neho by európske krajiny takýmto krokom de facto pomohli „agresorom“ a zbavili by Irán možnosti brániť sa. „Defenzívne je to isté ako ofenzívne – to nedáva vôbec žiadny zmysel,“ reagoval na vyhlásenia z Európy. Dodal tiež, že by bolo hanbou, ak by sa tieto štáty postavili na stranu protivníkov Teheránu, pričom podľa jeho slov už „urobili proti Iránu dosť“.

Útoky sú bezohľadné a neprimerané

Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo – takzvaná E3 – v nedeľu večer uviedli, že v prípade potreby prijmú „defenzívne opatrenia“ voči Iránu. Cieľom má byť ochrana ich vlastných záujmov a záujmov spojencov v Perzskom zálive.

Lídri týchto krajín v spoločnom vyhlásení zdôraznili, že sú „zhrození bezohľadnými a neprimeranými raketovými útokmi Iránu na krajiny v regióne“. Teherán podľa nich musí „okamžite zastaviť svoje bezohľadné útoky“.

Podľa vyhlásenia iránske útoky ohrozujú aj vojakov a civilistov z Nemecka, Francúzska a Spojeného kráľovstva pôsobiacich v oblasti. „Prijmeme potrebné opatrenia na obranu našich záujmov a záujmov našich spojencov v regióne,“ uviedli. Ak by to situácia vyžadovala, mohlo by to zahŕňať aj „primerané vojenské defenzívne opatrenia s cieľom zničiť schopnosť Iránu odpaľovať rakety a drony priamo pri zdroji“.

Nemecko vojenskú účasť odmieta

Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul (CDU) v pondelok v rozhovore pre Deutschlandfunk vylúčil, že by sa Berlín vojensky zapojil do útokov Spojených štátov a Izraela proti Iránu.

„Ak nemáme taký úmysel, tak to ani neurobíme. Nezúčastníme sa na tom,“ vyhlásil Wadephul. Zároveň uviedol, že Nemecko si z vyhlásenia E3 vyvodzuje iné závery než jeho dvaja spojenci. „Pre nás to neznamená nič viac, než že naši vojaci Bundeswehru by sa v prípade útoku bránili defenzívne,“ doplnil s tým, že ďalšie „opatrenia nad tento rámec“ sa neplánujú.

