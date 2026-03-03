Americký generál v tom má jasno: TAKTO sme získali vzdušnú nadvládu nad Iránom! Nemohli vidieť ani reagovať

WASHINGTON - Spojené štáty a Izrael získali vzdušnú prevahu nad Iránom už v prvých hodinách operácie. Generál Dan Caine vysvetlil, ako kombinácia kybernetických a leteckých zásahov ochromila iránsku obranu.
Najskôr kybernetika a vesmír, potom bomby
Útok sa nezačal výbuchmi, ale tichým zásahom do systémov. Ako prvé vstúpili do akcie americké vesmírne sily a jednotky kybernetického boja. Ich cieľom bolo paralyzovať schopnosť Iránu reagovať. Až následne prišli masívne vzdušné údery, ktorým už iránska strana nedokázala účinne čeliť. Vzdušná nadvláda bola podľa amerických predstaviteľov zabezpečená v priebehu prvých hodín.
V úvodnej fáze operácie Epický hnev Spojené štáty spolu s Izraelom rýchlo ovládli iránsky vzdušný priestor. Bojové lietadlá tak mohli operovať takmer bez odporu.
„Zabránili sme im vidieť, komunikovať a reagovať“
Predseda Zboru náčelníkov štábov amerických ozbrojených síl generál Dan Caine v pondelok uviedol, že operácia sa začala v sobotu „prepojením nekinetických účinkov, rušením, degradovaním a oslepením schopnosti Iránu vidieť, komunikovať a reagovať na hrozby“, píše Business Insider.
Podľa jeho slov aktivity amerického kybernetického velenia a vesmírnych síl predchádzali nasadeniu viac ako stovky lietadiel. Do operácie sa zapojili stíhačky, stroje na elektronický boj, tankovacie lietadlá, veliteľské stroje, bombardéry aj bezpilotné prostriedky, ktoré štartovali z pozemných základní aj z mora.
Ciele: velenie, rakety aj protivzdušná obrana
Prvé údery smerovali na iránske veliteľské centrá, námorné jednotky, základne balistických rakiet a spravodajské siete. Caine zdôraznil, že tento postup bol „navrhnutý tak, aby ich šokoval a zmiatol“. Americké centrálne velenie zároveň informovalo, že zasiahnuté boli aj integrované systémy protivzdušnej obrany a ďalšie vojenské objekty.
„Kombinovaný účinok týchto úderov — rýchly, presný a dominantný — viedol k vytvoreniu lokálnej vzdušnej prevahy,“ uviedol generál. To následne rozšírilo možnosti pôsobenia spoločných americko-izraelských síl nad územím Iránu. Izrael zároveň oznámil, že po zásahoch proti iránskej obrane zabezpečil kontrolu nad vzdušným priestorom naprieč krajinou vrátane Teheránu.
Výhoda presných zbraní, no riziká pretrvávajú
Získaná kontrola umožňuje americkým a izraelským lietadlám používať presné zbrane kratšieho dosahu namiesto nákladnejších systémov s dlhým doletom. Izrael podobnú vzdušnú prevahu deklaroval aj počas krátkeho konfliktu s Iránom v júni 2025, keď tvrdil, že ovláda rozsiahle časti krajiny.
Napriek tomu sa objavili aj vážne incidenty. V pondelok kuvajtská protivzdušná obrana „omylom“ zostrelila tri americké stíhačky F-15E v prípade označenom ako „priateľská paľba“. Všetkých šesť členov posádok sa podarilo zachrániť po úspešnom katapultovaní.
Generál Caine zároveň informoval, že bolo vykonaných stovky misií a použitých „desaťtisíce kusov munície“. Izrael podľa dostupných údajov zničil približne 600 infraštruktúrnych cieľov pomocou 2500 striel.
Počet obetí v Iráne presiahol 500, pričom medzi nimi je viac ako 40 predstaviteľov, ktorých Izrael označil za ciele. Irán v odvetných raketových a dronových útokoch zabil vyše desať ľudí vrátane štyroch amerických vojakov. Stovky iránskych striel zachytili systémy protivzdušnej obrany Spojených štátov a ich regionálnych spojencov.