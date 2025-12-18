Ďalší slovenský raper odhalil DESIVÚ DIAGNÓZU: Nádor na mozgu!

BRATISLAVA - Jeden z najznámejších slovenských raper - Roman Grigely (37), ktorého verejnosť pozná pod umeleckým menom Momo, odhalil svoje trápenie. Bojuje totiž s desivou diagnózou. Lekári mu našli nádor na mozgu!
Raper Momo, ktorý sa v roku 2023 objavil aj v ringu organizácie Fight Night Challenge, kde sa postavil proti bývalému hokejistovi Marcelovi Hossovi, konečne našiel svoje šťastie. V lete oznámil krásnu správu, že si s partnerkou Katarínou, s ktorou má dcéry Elizabeth a Isabell, povedali svoje áno.
Idylku v partnerskom živote mu však strpčujú zdravotné problémy. Raper odhalil, že mu lekári oznámili desivú diagnózu. „Mám nálež nádoru na mozgu, ktorý ale ešte nie je vo veľkosti, aby sa mal operovať. To je aj pre mňa novinka. Zistili mi to po CT hlavy, ktorý mi robili po boxerskom zápase,“ odhalil Momo, ktorý je tak aktuálne pod drobnohľadom lekárov.
Len nedávno pritom zákernú diagnózu oznámil aj moderátor a hypeman Marcel Osťo Osztas. „Takto vyzerá človek, ktorý práve zistí, že jeho lekárska prognóza je veľmi smutná a šance na prežitie sú mizivé,“ napísal na sociálnej sieti Instagram. Rovnakú ťažkú diagnózu z hip-hopového prostredia prekonal aj raper Separ a P.A.T. Držíme palce a prajeme veľa zdravia!