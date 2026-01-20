Prekvapivé rozhodnutie Separa: Na pohreb Osťa nepríde! Rozlúčil sa s ním po svojom... na magickom mieste

BRATISLAVA - Rozlúčka tisíce kilometrov od Slovenska! Raper Separ nesie stratu svojho kamaráta Osťa veľmi ťažko. Dokonca až tak, že sa rozhodol neprísť na pohreb a posledné zbohom dal svojmu parťákovi na mieste, ktoré malo pre Osťa špeciálny význam.
Hudobný svet stále smúti po strate Marcela „Osťa“ Osztasa, ktorý zomrel v piatok ráno vo veku 37 rokov. Obľúbený moderátor a hypeman prehral svoj boj s rakovinou pankreasu, jednou z najzákernejších foriem ochorenia. Posledná rozlúčka s ním sa koná v stredu, ale jeden z jeho najbližsích priateľov na nej nebude. Separ sa totiž prekvapivo rozhodol, že na pohreb nepríde.
Na svojom Instagrame vysvetlil, že sa rozhodol rozlúčiť so svojím "bratom" súkromne a po svojom: „Dnes som sa rozlúčil s človekom, ktorý pre mňa znamenal viac, než sa dá vysvetliť pár vetami. Rozhodol som sa nebyt na pohrebe na Slovensku. Nie preto, že by mi na ňom nezáležalo, ale práve preto, že mi na ňom záležalo veľmi.“
Raper sa momentálne nachádza na Bali. A práve tam sa rozhodol so svojím priateľom rozlúčiť. Na posledné zbohom zvolil magické miesto, ktoré pre Osťa malo osobitný význam – práve tam povedal pred ôsmimi rokmi svojej manželke Ľubke Áno. „Chcel som sa s ním rozlúčiť úprimne, potichu a bez divákov. S požehnaním jeho rodiny a ženy som tu za neho dal urobiť rituál s canamg sari, dupa a sembahyang, aby som odprevadil jeho dušu a nechal ho letieť.“
Na svojom profile pridal aj dojímavé fotografie z miesta svadby, kde Osťo prežil jeden z najšťastnejších momentov svojho života. „Každý smúti inak. Ja som si vybral samotu, spomienky a miesto, ktoré mu bolo blízke. S týmto rozhodnutím som plne stotožnený, lebo je skutočné a neni náhoda, že som v tento deň práve tu..."