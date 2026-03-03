Koniec nenápadného zabijaka? Obyčajný tampón môže odhaliť rakovinu skôr, než sa objavia prvé príznaky!

SOUTHAMPTON – Nový zdravotnícky tampón, ktorý analyzuje biologické markery vo vaginálnej tekutine, by mohol zásadne zmeniť včasnú diagnostiku rakoviny vaječníkov. Výskumníci v meste Southampton sa pripravujú na klinickú štúdiu, ktorá má overiť jeho účinnosť.
Každoročne je v Spojenom kráľovstve diagnostikovaných približne 7 600 nových prípadov rakoviny vaječníkov, pričom veľká časť z nich sa odhalí až v pokročilom štádiu ochorenia. Práve neskorá diagnostika výrazne znižuje šance na úspešnú liečbu.
Vyššie riziko rakoviny
Do štúdie s názvom Violet sa zapojí približne 250 žien, informuje na svojom portáli skynews.com. Zahŕňať bude pacientky s potvrdenou diagnózou, ktoré podstupujú odstránenie vaječníkov, ako aj ženy s genetickou mutáciou BRCA, ktoré sa rozhodli pre preventívny chirurgický zákrok na zníženie rizika vzniku rakoviny. Podľa Cancer Research UK majú nositeľky mutácie BRCA výrazne vyššie riziko viacerých typov rakoviny, vrátane rakoviny prsníka a vaječníkov.
Hlavná riešiteľka štúdie, doktorka Jemma Longleyová z University Hospital Southampton, upozorňuje, že v súčasnosti neexistuje žiadny plošný skríningový program na včasné zachytenie rakoviny vaječníkov. „Ženy s genetickým rizikom sa často rozhodujú pre preventívne odstránenie vaječníkov a vajíčkovodov, čo však môže viesť k predčasnej chirurgickej menopauze a dlhodobým zdravotným následkom,“ vysvetľuje.
Zásadný prelom
Podľa gynekologického onkochirurga Davida Constablea-Phelpsa, ktorý sa na výskume podieľa, by úspech tampónu znamenal zásadný prelom. „Rakovina vaječníkov má často veľmi nešpecifické príznaky, takže sa môže šíriť do ďalších orgánov bez povšimnutia. Ak dokážeme zachytiť skoré biologické signály, výrazne zvýšime šancu na vyliečenie,“ uviedol.
Považujete sa za nefajčiara, lebo si zapálite len v piatok? DRSNÝ BUDÍČEK od lekárky vás vyvedie z omylu!
Diagnostický tampón vyvinula biotechnologická spoločnosť Daye. V prípade pozitívnych výsledkov vedci plánujú rozsiahlejšiu klinickú štúdiu, ktorá by mohla otvoriť cestu k bežnému používaniu tejto metódy v praxi. Odborníci veria, že nový prístup by mohol v budúcnosti zachrániť tisíce životov a výrazne znížiť potrebu radikálnych preventívnych zákrokov u žien s genetickým rizikom.