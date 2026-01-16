Za moderátorom Osťom (†37) smútia hudobníci, speváci aj tanečníci: Odkaz od Tiny trhá srdce!

BRATISLAVA - Slovenský šoubiznis a hudobná scéna smúti. Marcel „Osťo“ Osztas (†37), hypeman, moderátor a nezameniteľná duša hip-hopovej scény, po boji s ťažkou chorobou dnes navždy odišiel a jeho strata zanechala hlbokú prázdnotu medzi priateľmi, kolegami a fanúšikmi.
Osťo bol človek, ktorý svojou energiou, charizmou a nezlomnou vôľou dokázal spájať ľudí ako málokto. Na pódiu aj za ním rozdával smiech, radosť a elektrizujúcu energiu, ktorá dokázala premieniť takmer každú akciu na nezabudnuteľný zážitok. Jeho prítomnosť bola cítiť všade – od malých klubov až po veľké festivaly, ktorým dodával srdce a pulz.
Dokázal ľudí inšpirovať, motivovať a zároveň im zlepšiť deň aj vtedy, keď všetko okolo vyzeralo ťažko. Po jeho smrti sa na scénu a do sŕdc fanúšikov a kolegov vrátila tichá prázdnota, ktorá odhaľuje, akú nezmazateľnú stopu Osťo zanechal. Jeho odkaz žije v spomienkach všetkých, ktorí mali to šťastie ho poznať, smiať sa s ním, alebo byť súčasťou jeho sveta plného energie, srandy a pravdy.
Majself (hudboník): „Neviem ani čo mám povedať, som v šoku... úprimnú sústrasť celej rodine a jeho blízkym.“
Kali (hudboník):: „Ako som už niekoľkokrát povedal, každý by mal mať vo svojom živote jedného Osťa. Budeš moc chýbať.“
Hip hop žije: „Dnes nás zasiahla smutná správa… Odišiel Hypeman Osťo – náš najlepší kamarát, manager, hypeman a hlavne duša festivalu HIP HOP ŽIJE. Či stál na pódiu alebo za ním, vždy bol súčasťou každej sekundy HHŽ. Bol to človek, ktorý dával festivalu energiu, hlas a srdce. Ďakujeme za všetko, čo si pre HHŽ, scénu a ľudí okolo dokázal urobiť. Nikdy nezabudneme. Odpočívaj v pokoji, brácho…“
Zuzana Plačková (podnikateľka, influencerka): „Odpočívaj v pokoji, navždy si ťa budem pamätať takto."