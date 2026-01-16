SMRŤ Osťa (†37) najviac zasiahla Separa: Emotívne slová... Aj teraz plačem

BRATISLAVA - Dnes ráno všetkých zasiahla správa o smrti moderátora Marcela Osztasa. Najviac to ale dostalo Separa, s ktorým boli nerozlučná dvojica. Zverejnil emotívne slová...
Dnes ráno slovenským šoubiznisom obletela smutná správa o smrti Marcela Osztasa alias Osťa. Podľahol zákernej chorobe, ktorá ho obrala o všetky sily. Smútia za ním mnohé známe tváre, s ktorými sa kamarátil, spolupracoval alebo stretával na rôznych akciách. Najbližší človek mu bol ale raper Separ, ktorý sa po niekoľkých hodinách teraz ozval.
„Starý, ja ani neviem, kde mám začať… Píšem niečo, čo by ma v živote nenapadlo, že budem písať zrovna tebe… V prvom rade ti ĎAKUJEM! Za to, aký si bol, koľko si mi dal energie, keď som ju potreboval… Koľko si vyriešil problémov, keď nám padali veci na hlavu, lebo sme si uverili, že zvládneme nemožné… Samozrejme za to, že sme to „nemožné“ vždy aj zvládli! Za všetky tie zážitky a cesty, na ktoré nikdy nezabudnem! Bol si prezident primitivizmu, ktorý máme tak radi!" začal v úvode raper, ktorý si v emotívnom príspevku zaspomínal na Osťa.
„Sem-tam sme to kopli tak ďaleko za čiaru, že sme museli žehliť… Neni moc ľudí, s ktorými som zažil viac ako s tebou… Bol si neoddeliteľná súčasť môjho života roky rokúce… Moja pravá ruka, môj brat… Bol si tmel celej partie, duša každej zábavy… Teraz sedím, kukám do prázdna a nechápem, čo sa stalo… Chápeš, že ti už k**va nikdy nemôžem zavolať?! Že už nikdy s tebou nemôžem riešiť, aký máš na niečo názor, keď budem potrebovať tvoj pohľad?!" pýta sa neveriacky.
„Na tento odchod som fakt nebol pripravený… Keď si šiel pred mesiacom a pol na urgent, že ťa bolí brucho, po tom, ako sme spolu otvorili posledný Kpark, robil som si srandu, že máš zastavené vetry… A ty si tam už v podstate ostal… Keď mi povedali, že to je pankreas v nepeknom štádiu, zrútil som sa ako malý chlapec, lebo som na tom oddelení už raz ležal a vedel som, že z tohto už väčšinou neni cesta von…" pokračoval.
„Napriek tomu sme verili, dali do pozoru všetkých a všetko, čo mohlo len trochu pomôcť, žil som tým posledné týždne tak intenzívne, že sa mi už zlievali dni… Tá s**rvená bezmocnosť, keď sa tvoj stav stále zhoršoval, bola neznesiteľná… Aj teraz plačem… Braško, dúfam, že si na tom najlepšom mieste a že nám tam vybavuješ box v bekstejdži, nech máme kam nabehnúť, keď to príde aj pre nás… Strašne mi chýbaš," odkázal mu do neba.