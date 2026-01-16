Piatok16. január 2026, meniny má Kristína, zajtra Nataša

SMRŤ Osťa (†37) najviac zasiahla Separa: Emotívne slová... Aj teraz plačem

Separ s Osťom boli nerozlučná dvojica Zobraziť galériu (17)
Separ s Osťom boli nerozlučná dvojica (Zdroj: Instagram/separ_dms)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Dnes ráno všetkých zasiahla správa o smrti moderátora Marcela Osztasa. Najviac to ale dostalo Separa, s ktorým boli nerozlučná dvojica. Zverejnil emotívne slová...

Dnes ráno slovenským šoubiznisom obletela smutná správa o smrti Marcela Osztasa alias Osťa. Podľahol zákernej chorobe, ktorá ho obrala o všetky sily. Smútia za ním mnohé známe tváre, s ktorými sa kamarátil, spolupracoval alebo stretával na rôznych akciách. Najbližší človek mu bol ale raper Separ, ktorý sa po niekoľkých hodinách teraz ozval.

Hiphopový svet plače! Ťažko chorý moderátor Osťo (†37): Svoj BOJ o život prehral Prečítajte si tiež

Hiphopový svet plače! Ťažko chorý moderátor Osťo (†37): Svoj BOJ o život prehral

„Starý, ja ani neviem, kde mám začať… Píšem niečo, čo by ma v živote nenapadlo, že budem písať zrovna tebe… V prvom rade ti ĎAKUJEM! Za to, aký si bol, koľko si mi dal energie, keď som ju potreboval… Koľko si vyriešil problémov, keď nám padali veci na hlavu, lebo sme si uverili, že zvládneme nemožné… Samozrejme za to, že sme to „nemožné“ vždy aj zvládli! Za všetky tie zážitky a cesty, na ktoré nikdy nezabudnem! Bol si prezident primitivizmu, ktorý máme tak radi!" začal v úvode raper, ktorý si v emotívnom príspevku zaspomínal na Osťa.

„Sem-tam sme to kopli tak ďaleko za čiaru, že sme museli žehliť… Neni moc ľudí, s ktorými som zažil viac ako s tebou… Bol si neoddeliteľná súčasť môjho života roky rokúce… Moja pravá ruka, môj brat… Bol si tmel celej partie, duša každej zábavy… Teraz sedím, kukám do prázdna a nechápem, čo sa stalo… Chápeš, že ti už k**va nikdy nemôžem zavolať?! Že už nikdy s tebou nemôžem riešiť, aký máš na niečo názor, keď budem potrebovať tvoj pohľad?!" pýta sa neveriacky.

Za moderátorom Osťom (†37) smútia hudobníci, speváci aj tanečníci: Odkaz od Tiny trhá srdce! Prečítajte si tiež

Za moderátorom Osťom (†37) smútia hudobníci, speváci aj tanečníci: Odkaz od Tiny trhá srdce!

„Na tento odchod som fakt nebol pripravený… Keď si šiel pred mesiacom a pol na urgent, že ťa bolí brucho, po tom, ako sme spolu otvorili posledný Kpark, robil som si srandu, že máš zastavené vetry… A ty si tam už v podstate ostal… Keď mi povedali, že to je pankreas v nepeknom štádiu, zrútil som sa ako malý chlapec, lebo som na tom oddelení už raz ležal a vedel som, že z tohto už väčšinou neni cesta von…" pokračoval.

„Napriek tomu sme verili, dali do pozoru všetkých a všetko, čo mohlo len trochu pomôcť, žil som tým posledné týždne tak intenzívne, že sa mi už zlievali dni… Tá s**rvená bezmocnosť, keď sa tvoj stav stále zhoršoval, bola neznesiteľná… Aj teraz plačem… Braško, dúfam, že si na tom najlepšom mieste a že nám tam vybavuješ box v bekstejdži, nech máme kam nabehnúť, keď to príde aj pre nás… Strašne mi chýbaš," odkázal mu do neba.

Viac o téme: SeparMarcel Osťo Osztas
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Miroslava Fabušová
DUSNO okolo pohrebu Fabušovej (†43): Tohto muža tam nechcú!
Domáci prominenti
Posledná rozlúčka s Mirkou
Posledná rozlúčka s Mirkou Fabušovou (†43): Toto prezradilo parte!
Domáci prominenti
Najväčšie trápenie Mirky Fabušovej
Najväčšie trápenie Mirky Fabušovej (†43): Tento sen sa jej nikdy nesplnil
Domáci prominenti
Tieto celebrity dodajú Nvotovej
Tieto celebrity dodajú Nvotovej silu: Známi Slováci, ktorí si tiež vypočuli krutú diagnózu!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Historická Urbanova veža v Košiciach ožila: Po rokoch obnovy odhalili jej obnovenú krásu
Historická Urbanova veža v Košiciach ožila: Po rokoch obnovy odhalili jej obnovenú krásu
Cestovanie
Adela Vinczeová priznala otvorený vzťah! Viktor môže flirtovať s inými ženami
Adela Vinczeová priznala otvorený vzťah! Viktor môže flirtovať s inými ženami
Prominenti
Prevádzkovateľka Baterkárne Simona Hlaváčová hovorí o Novoročnom swape vecí
Prevádzkovateľka Baterkárne Simona Hlaváčová hovorí o Novoročnom swape vecí
Správy

Domáce správy

FOTO Bez dokumentácie a bez
Bez dokumentácie a bez kontroly: Hargaš kritizuje plán na nový portál Slovensko.sk za 130 miliónov
Domáce
Hrôza na stanici v
Hrôza na stanici v Senci! Vlak zrazil človeka: Hasiči ho museli vyslobodiť spod jedného z vozňov
Domáce
FOTO Tragédia v aquaparku! Plavčík
Tragédia v aquaparku! Plavčík (†24) sa ponoril pre obrúčku návštevníčky, vtiahlo ho do odtoku: Utopil sa
Domáce
Žiar nad Hronom: V mrazoch rozdelili teplé jedlo a oblečenie ľuďom bez domova
Žiar nad Hronom: V mrazoch rozdelili teplé jedlo a oblečenie ľuďom bez domova
Regióny

Zahraničné

Ursula von der Leyen
Leyenová vynechá rozpravu o nedôvere: V Európskom parlamente ju bude zastupovať Maroš Šefčovič
Zahraničné
Vladimir Solovjov sa v
Šokujúca výzva v televízii: Zničme celú Ukrajinu, musíme zabiť viac ľudí! TOTO je už úplné dno
Zahraničné
účastníci sa zhromaždili na
Rusko žaluje Euroclear o 232 miliárd dolárov! Súd v Moskve rieši osud zmrazených ruských aktív
Zahraničné
FOTO kanadský premiér Mark Carney
Čína a Kanada uzavreli historickú dohodu: Bezvízový vstup, nižšie clá a trh zaplavia čínske elektromobily
Zahraničné

Prominenti

SMRŤ Osťa (†37) najviac
SMRŤ Osťa (†37) najviac zasiahla Separa: Emotívne slová... Aj teraz plačem
Domáci prominenti
Kristen Stewart
Gaťky von a ide sa promovať režisérsky debut! Takto sa dogabať dokáže len Kristen Stewart
Zahraniční prominenti
Adela a Viktor sú
Adela Vinczeová priznala OTVORENÝ vzťah! Viktor môže flirtovať s INÝMI ženami
Domáci prominenti
FOTO Za moderátorom Osťom (†37)
Za moderátorom Osťom (†37) smútia hudobníci, speváci aj tanečníci: Odkaz od Tiny trhá srdce!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vysokozdvižný vozík spustil katastrofu,
DRÁMA v sklade: Vysokozdvižný vozík spustil katastrofu! Muža zavalilo 80 TON tovaru, prežil len zázrakom
Zaujímavosti
Britský influencer šokuje internet:
Britský influencer šokuje internet: Riad umýva, ale NEOPLACHUJE a tvrdí, že je to správne! Ako to robíte vy?
Zaujímavosti
Najodľahlejšie komunity sveta: Ako
Najodľahlejšie komunity sveta: Ako sa žije na miestach, kde zima trvá deväť mesiacov
dromedar.sk
Zabudnite na náhodu: Štúdia
Zabudnite na náhodu: Štúdia dokázala, že 99 % srdcových príhod sa dalo predpovedať! TOTO je najväčší problém
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Veľká firma v Nitre ohlásila hromadné prepúšťanie: O prácu prídu stovky ľudí!
Veľká firma v Nitre ohlásila hromadné prepúšťanie: O prácu prídu stovky ľudí!
Daniari otvárajú dvere novým QR platbám: Toto nás čaká už od marca!
Daniari otvárajú dvere novým QR platbám: Toto nás čaká už od marca!
Tesla oficiálne štartuje na Slovensku: Prezradila slovenské ceny prvých modelov a ponúka testovacie jazdy! (foto)
Tesla oficiálne štartuje na Slovensku: Prezradila slovenské ceny prvých modelov a ponúka testovacie jazdy! (foto)
Veľký prepočet dôchodkov prichádza: Pozrite si, kedy dostanú vyššie penzie prví seniori!
Veľký prepočet dôchodkov prichádza: Pozrite si, kedy dostanú vyššie penzie prví seniori!

Šport

Ostré slová Huliaka na adresu SFZ: Pýtam sa, kde sú tie peniaze? Užívajú si luxus ako hollywoodske hviezdy
Ostré slová Huliaka na adresu SFZ: Pýtam sa, kde sú tie peniaze? Užívajú si luxus ako hollywoodske hviezdy
Slovensko
Hanba, kam sa dostalo Slovensko: Atlétka roka predčasne ukončila halovú sezónu, otrasné podmienky
Hanba, kam sa dostalo Slovensko: Atlétka roka predčasne ukončila halovú sezónu, otrasné podmienky
Atletika
Forma pred ZOH graduje: Bátovská Fialková letela po trati ako raketa, potešila aj Kuzminová
Forma pred ZOH graduje: Bátovská Fialková letela po trati ako raketa, potešila aj Kuzminová
Biatlon
Ex-hráč Slovana a Košíc neodcestoval na sústredenie: Skuhravý hovorí o egu, v klube skončil
Ex-hráč Slovana a Košíc neodcestoval na sústredenie: Skuhravý hovorí o egu, v klube skončil
Chance liga

Auto-moto

Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Novinky
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
Predstavujeme
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v "najlepšom" čase
Novinky
TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Generácia Z mení pravidlá hry. Aj o tom sa hovorilo na TREND HR konferencii
Generácia Z mení pravidlá hry. Aj o tom sa hovorilo na TREND HR konferencii
Trendy na trhu práce
Ako oznámiť ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby bez stresu a problémov
Ako oznámiť ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby bez stresu a problémov
Skúšobná doba
Šokujúca pravda o šoférovaní: Dokedy by ste mali ešte sedieť za volantom?
Šokujúca pravda o šoférovaní: Dokedy by ste mali ešte sedieť za volantom?
Rady, tipy a triky
Ako sa tridsiatnikovi podarilo stať milionárom za 5 rokov: Tajomstvá, ktoré zmenia vaše financie
Ako sa tridsiatnikovi podarilo stať milionárom za 5 rokov: Tajomstvá, ktoré zmenia vaše financie
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
24 najlepších zimných polievok, ktoré vás zahrejú a zasýtia!
24 najlepších zimných polievok, ktoré vás zahrejú a zasýtia!
Šťavnaté fašírky: Koľko vajec pridať na pol kila mäsa?
Šťavnaté fašírky: Koľko vajec pridať na pol kila mäsa?
Rady a tipy
Paradajkový základ na pizzu: Čo robiť, aby nerozmočil cesto?
Paradajkový základ na pizzu: Čo robiť, aby nerozmočil cesto?
Rady a tipy

Technológie

ChatGPT práve vyriešilo matematickú záhadu, ktorú ľudia nedokázali rozlúsknuť viac než 60 rokov
ChatGPT práve vyriešilo matematickú záhadu, ktorú ľudia nedokázali rozlúsknuť viac než 60 rokov
Umelá inteligencia
Európa ide vo veľkom zbrojiť. Komisia práve schválila miliardové úvery na obranu
Európa ide vo veľkom zbrojiť. Komisia práve schválila miliardové úvery na obranu
Armádne technológie
Cez Samsung Wallet si od januára odomkneš digitálnym kľúčom vybrané autá tejto značky: Novinka už prišla aj na Slovensko
Cez Samsung Wallet si od januára odomkneš digitálnym kľúčom vybrané autá tejto značky: Novinka už prišla aj na Slovensko
Aplikácie a hry
Microsoft práve začal uvoľňovať novú ponuku Štart vo Windowse. Takto sa ti zmení a nie všetci používatelia jasajú
Microsoft práve začal uvoľňovať novú ponuku Štart vo Windowse. Takto sa ti zmení a nie všetci používatelia jasajú
Windows

Bývanie

Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!

Pre kutilov

Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Izbové rastliny
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Údržba a opravy
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Náradie
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Boris Valábik spoločne s Procter & Gamble podporuje športovcov vo finančnej núdzi
Feminity
Boris Valábik spoločne s Procter & Gamble podporuje športovcov vo finančnej núdzi
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vladimir Solovjov sa v
Zahraničné
Šokujúca výzva v televízii: Zničme celú Ukrajinu, musíme zabiť viac ľudí! TOTO je už úplné dno
Tragédia v aquaparku! Plavčík
Domáce
Tragédia v aquaparku! Plavčík (†24) sa ponoril pre obrúčku návštevníčky, vtiahlo ho do odtoku: Utopil sa
Po rokoch opäť ožíva
Domáce
Po rokoch opäť ožíva aj Lučanského prípad: Ombudsman má toho DOSŤ, podmienky vo väzbe poženie do Štrasburgu!
Na Dunaji v Rumunsku
Zahraničné
EKOLOGICKÁ KATASTROFA Na Dunaji sa potopila nákladná loď, do vody vytiekli tony hnojiva!

Ďalšie zo Zoznamu