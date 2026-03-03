Jim Carrey šokoval výzorom: Nepodarená PLASTIKA či jeho KLON? Toto je skutočná pravda!

PARÍŽ - Odovzdávanie César Awards sa malo niesť v znamení osláv hereckej legendy Jima Carreyho, ktorému odovzdali čestnú cenu za celoživotné dielo. Namiesto toho však internet zaplavilo množstvo konšpirácií a špekulácií. Jima Carreyho zatiahli do nerozvážnych teórií o tom, že to na pódiu ani nebol on, ale len jeho „klon“ či dvojník.
Jim Carrey sa 26. februára zúčastnil slávnostného ceremoniálu v Paríži, prijal čestnú cenu, predniesol úprimnú a dlho pripravovanú reč vo francúzskom jazyku. Na César Awards prišiel so svojou dcérou, vnukom aj partnerkou.
Lenže ihneď po ceremoniáli sa na sociálnych sieťach objavili videá a komentáre tvrdiace, že herec vyzeral nezvyčajne. Inak ako na starších fotkách! Diváci čakali jeho typický "kartúnovský" štýl, no Jim bol pokojnejší, sústredenejší, "normálnejší" a to bolo hneď dôvodom na špekulácie. Podľa organizátorov, aj jeho zástupcov to však bol skutočne on, a jeho návšteva bola plánovaná už od minulého leta. Carrey dokonca mesiace trénoval svoju francúzsku reč.
Niektorí konšpirátori však vehementne tvrdili, že „to nie je on, ale jeho klon alebo dvojník.“ Objavili sa dokonca príspevky, ktoré zdieľali fotografie či videá "dokazujúce", že jeho tvár je iná, oči sú svetlejšie a jeho správanie sa líši od toho, ktoré si fanúšikovia pamätajú.
Druhá časť fanúšikov obdivuje jeho výkon v cudzej reči a snaží sa vysvetliť rozdiely ako dôsledok veku, stylingu či estetických úprav. Odmietajú, že by tam stál "klon" a v skutočnosti žiadny dôkaz o tom, že by Carreya nahradil klon, neexistuje. Ale možno časom budeme prekvapení...
