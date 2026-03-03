Speváčka Kesha sa pustila do Trumpa: Nepoužívaj moju hudbu, ty KRIMINÁLNY PREDÁTOR!

LOS ANGELES/WASHINGTON – Speváčka Kesha zúri! Verejne sa pustila do amerického prezidenta Donalda Trumpa a Bieleho domu. Dôvod? Bez jej súhlasu použili jej hit v kontroverznom videu. Podľa jej slov ide o podporu násilia a vyhrážanie sa vojnou.
O čo ide? Oficiálny účet Bieleho domu zverejnil 10. februára na TikToku video, na ktorom vojenské lietadlo vyhadzuje do vzduchu loď. Dramatické zábery pritom sprevádza známa skladba „Blow“ od Keshy. A práve to speváčku poriadne nadvihlo zo stoličky. Zdá sa, že sa o videu dozvedela až s odstupom času.
V pondelok však už nešetrila ostrými slovami. „NESCHVAĽUJEM, aby sa moja hudba používala na propagáciu násilia akéhokoľvek druhu,“ odkázala rázne. Tým sa však jej vyjadrenie neskončilo. Kesha pridala aj emotívny odkaz: „Láska vždy zvíťazí nad nenávisťou. Prosím, milujte seba aj jeden druhého v časoch, ako sú tieto. Táto očividná neúcta k ľudskému životu a úprimne povedané útok na naše nervové systémy je presným opakom toho, za čím si stojím.“
A potom prišiel ďalší tvrdý úder smerom k Trumpovi. „Nedovoľme, aby nás to rozptýlilo od faktu, že kriminálny predátor Donald Trump sa v spisoch objavuje viac ako miliónkrát,“ vyhlásila bez servítky. Redakcia sa obrátila aj na Biely dom so žiadosťou o stanovisko. Zatiaľ však bez odozvy. Zdá sa, že spor medzi popovou hviezdou a prezidentom sa len začína.