Taliansky minister obrany čelí kritike! Ide o rodinnú dovolenku v Dubaji

RÍM - Taliansky minister obrany Guido Crosetto je čoraz viac kritizovaný za svoju dovolenkovú cestu do Dubaja, ktorá sa časovo zhodovala so začiatkom izraelsko-amerických útokov na Irán.
Ako v utorok informovala agentúra DPA, politik vládnucej strany Bratia Talianska (FdI), pricestoval s rodinou do Dubaja minulý piatok, izraelsko-americké útoky sa začali v sobotu ráno.Crosetto sa medzičasom už do Ríma vrátil, údajne na vlastné náklady vojenským lietadlom.V utorok Crosetta vypočúval zahraničný výbor talianskeho parlamentu. Opozičné Hnutie piatich hviezd (M5S) vyzvalo na jeho demisiu. Minister sa medzičasom za svoje konanie a zlý úsudok verejne ospravedlnil.
Crosetto, spoluzakladateľ FdI, cestoval do Spojených arabských emirátov súkromne, civilným letom a bez sprievodu. Minister zahraničných vecí a podpredseda vlády Antonio Tajani uviedol, že o tejto ceste nebol informovaný. Podľa talianskej tlače aj premiérka Giorgia Meloniová vyjadrila prekvapenie, keď sa dozvedela o jeho pobyte v regióne, ktorý sa ocitol na pokraji vojny.
Minister sa bránil
Minister sa bránil, že dostupné informácie nenasvedčovali, že by situácia eskalovala tak rýchlo. Poukázal aj na to, že Spojené arabské emiráty počas poslednej vojny Izraela a jeho amerických spojencov proti Iránu neboli cieľom útokov, preto „takéto riziko nemohol predvídať“. Opozícia Crosetta viní z toho, že o dôvode svojej cesty do Dubaja poskytol protichodné informácie. Minister obrany sa bráni tým, že „vždy uvádzal tú istú verziu“: že spojil „inštitucionálnu“ povinnosť – stretnutie s ministrom obrany Spojených arabských emirátov – s rodinnou dovolenkou. Dodal, že počas víkendu zažil aj iránsky útok na Dubaj, ktorý prečkal v protileteckom kryte.
Časť talianskej verejnosti poukazuje aj na podozrenie, že Crosettovej rodine sa dostalo prednostného zaobchádzania, keďže sa do Ríma vrátila na palube jedného z prvých špeciálne prenajatých lietadiel. Talianska premiérka Giorgia Meloniová, ktorá je tiež zo strany FdI, v pondelok večer podporila svojho straníckeho kolegu, keď uviedla, že „minister Crosetto nikdy neprestal robiť svoju prácu“.