Advokát Kubina tvrdí, že ho chce Úrad inšpekčnej služby vypočuť ako svedka: Odmieta to

BRATISLAVA - Advokát Peter Kubina, zastupujúci policajtov známych ako čurillovci vo viacerých prípadoch, tvrdí, že v aktuálnom prípade vyšetrovatelia zadržaným a obvineným klientom maria ich právo na obhajobu a slobodnú voľbu obhajcu. Obhajobu dotknutých ľudí z akcie Kajúcnik prevzali jeho kolegovia, keďže jeho chce Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) vypočuť ako svedka. Namieta, že ako obhajca podľa Trestného poriadku vypovedať nemôže. Uviedol to na sociálnej sieti.
„Po prvé, ak by som bol svedkom nejakej trestnej činnosti, viem, čo mám robiť, a túto trestnú činnosť by som riadne a sám od seba oznámil. V takom prípade by som mal postavenie svedka-oznamovateľa,“ vyhlásil Kubina. Dodal tiež, že výsluch advokáta ako svedka je explicitne zakázaný. „Keďže môj výsluch sa môže týkať iba skutočností, o ktorých som sa mohol dozvedieť pri výkone obhajoby nejakého klienta. Preto pri mne platí zákonný zákaz výsluchu a páni z tímu Veritas to veľmi dobre vedia, respektíve vedieť musia,“ tvrdí. Verí, že sa do obhajoby bude môcť zapojiť čoskoro, ak to bude ešte potrebné.
Úrad inšpekčnej služby vykonal v utorok policajnú akciu s názvom Kajúcnik. Počas nej obvinili a zadržali policajtov aj civilné osoby. Vyšetrovateľ špecializovaného tímu Veritas obvinil štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu z vydierania a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorej sa mali dopúšťať organizovanou formou. Okrem obvinených zadržali aj dve podozrivé osoby.