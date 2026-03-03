Plačkovej ŠOKUJÚCE slová: Najprv obavy a teraz? Už kupuje letenky do Dubaja!

BRATISLAVA - Zuzana Strausz Plačková najskôr situáciu v Dubaji zľahčovala, no po vlne správ a obáv priznala, že ju dianie začína znepokojovať. Po krátkej pauze a vymazaní príbehov sa však opäť ozvala s optimistickejším odkazom.
Zuzana Strausz Plačková sa ešte pred pár dňami otvorene vyjadrovala k napätej situácii v Dubaji. Spočiatku správy o problémoch nebrala príliš vážne a viackrát naznačila, že podľa informácií od jej známych sa v meste nič dramatické nedeje. Na Instagrame zverejňovala reakcie ľudí, ktorí jej písali, že život tam pokračuje v podstate bežne. Nevyhla sa však ani uštipačným poznámkam týkajúcim sa jej investícií do nehnuteľností. Jednu z ironických správ dokonca zdieľala.
„Počuj, Zuzi, nepredáš dáky byt v Dubaji? Teraz, keď je tam bombovo? Kúpim za férovú cenu,” citovala autora správy. S nadhľadom k tomu dodala: „Toto zaujíma velice ľudí.” A ešte podpichla zvedavcov slovami: „A viete čo, neviem, či nejdem kúpiť ďalší.” Situácia sa jej však postupne dostávala pod kožu. Po niekoľkých hodinách sledovania správ a čítania množstva rôznych názorov priznala, že jej to už nerobí dobre. Všetky príbehy napokon vymazala.
„Lebo niekoľko hodín som na mobile a sledujem celú situáciu a už mi reálne z toho šibe… Stovky správ som dostala a toľko pohľadov a info, čo sa deje, že už sama neviem a nerobí mi to ani dobre, lebo reálne tam mám plno kamarátov a chcem veriť, že bude všetko v poriadku," napísala. Zdá sa však, že napätie postupne u nej opadlo a nálada sa radikálne zmenila.
Influencerka sa opäť prihovorila fanúšikom s optimistickejším tónom: „Toto je ono. Otvára sa vzdušný priestor a začínajú lietať lietadlá z Abhu Dhabí aj Dubaja konečne. A zase bude život v rovnováhe a ja idem rovno kúpiť naše letenky, aby sme mohli tento mesiac odletieť tiež, keď už tam máme tie hrozné nehnuteľnosti,” napísala na sociálnej sieti tentoraz s pobavením. To či to mysleli vážne alebo len zo srandy zostáva nateraz otázne.