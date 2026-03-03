Utorok3. marec 2026, meniny má Bohumil, Bohumila, zajtra Kazimír

Demencia nie je len o zabúdaní: Ak si na svojich blízkych všimnete TENTO pohyb nohami, zbystrite pozornosť!

Ilustračné foto
BALTIMORE - Demencia sa najčastejšie spája so stratou pamäti. Existujú však aj menej známe fyzické prejavy tohto ochorenia. Ide napríklad o problémy s rovnováhou, prehĺtaním, či spánkom. Mnohí si ich s touto diagnózou vôbec nespájajú, ale podľa lekárky by sa nimi mali zaoberať.

S pribúdajúcim vekom je prirodzené, že v niektorých oblastiach začíname upadať. Avšak podľa lekárky Stephanie Nothelleovej z Johns Hopkins School of Medicine v Baltimore, môžu byť mnohé nenápadné a na prvý pohľad neškodné výkyvy z normálu, príznakom demencie. Nie je preto správne spájať si prejavy tejto diagnózy iba s výpadkami pamäte.

Problémy s rovnováhou a chôdzou

„Zistila som, že mnohé fyzické prejavy sa objavujú až v neskorších štádiách demencie,“ povedala Nothelleová pre Huffington Post. Keďže „schopnosť udržať rovnováhu a plynulo kráčať“ si vyžaduje značnú mieru kognitívnej kontroly, problémy s chôdzou a rovnováhou môžu spolu s ďalšími príznakmi signalizovať nástup demencie.

Problémy s prehĺtaním

Zasiahnuté môžu byť aj základné motorické funkcie. Podľa Nothellevej sa môžu ľudia s demenciou stretnúť pri jedle so situáciou, že im „zabehne“ sústo. Je to nebezpečné, najmä ak sa dostane tam, kam nemá. Keď prenikne do pľúc, môže to viesť k takzvanej aspiračnej pneumónii spôsobenej baktériami. „Preto sa v neskorších štádiách demencie pomerne často objavuje zápal pľúc,“ vysvetlila lekárka.

Kontrola močového mechúra sa stráca

Žiaľ, s postupujúcou demenciou stráca pacient kontrolu nad telesnými funkciami. „Príznakom demencie môže byť inkontinencia.“ Dôvodom je skutočnosť, že nervy potrebné na kontrolu močového mechúra sa s postupom ochorenia degenerujú.

Pri demencii s Lewyho telieskami sa zvyčajne najskôr objavia kognitívne problémy a až následne fyzické zmeny. Keď sa však začnú prejavovať, môžete si všimnúť zhoršené držanie tela a zníženú schopnosť kráčať bez šúchania nohami. Podľa Dementia UK vzniká demencia s Lewyho telieskami vtedy, keď sa na nervových bunkách v mozgu vytvárajú zhluky bielkovín. Stránka uvádza, že medzi bežné príznaky patria aj „spomalené pohyby, ťažkosti s chôdzou, šúchanie nohami, stuhnutosť alebo zamŕzanie pohybu.“

Zmena chuti a čuchu

Ďalším príznakom, ktorý je špecifický najmä pre demenciu s Lewyho telieskami, sú zmeny chuti a čuchu. Môže to dokonca viesť k zvýšenej tvorbe slín a k slintaniu. Dementia UK uvádza, že demencia s Lewyho telieskami tvorí približne 10 až 15 percent všetkých diagnóz demencie, no tento podiel môže dosahovať až 20 percent.

Rozdiel medzi dňom a nocou

Podľa Alzheimer’s Society dochádza k narušeniu prirodzeného cyklu bdenia a spánku, pretože telo stráca schopnosť rozpoznať rozdiel medzi dňom a nocou. Webová stránka tejto spoločnosti uvádza: „U osoby s demenciou dochádza v dôsledku ochorenia k fyzickým zmenám v mozgu. Tieto zmeny môžu ovplyvniť, koľko a ako kvalitne človek spí. Osoba s demenciou môže mať problémy so spánkom v noci a môže spať viac počas dňa.“ Objavujú sa ťažkosti so zaspávaním alebo dochádza k opakovanému nočnému prebúdzaniu.

