Zabudnite na psy a mačky: Profesorka psychológie tvrdí, že jej duševné zdravie zachraňuje SLIEPKA V PLIENKE!

Ilustračné foto
KANADA - Emocionálnu podporu nemusia poskytovať len psy či mačky. Kanadská psychologička tvrdí, že jej ju denne dáva sliepka. Nezvyčajný „terapeutický“ vzťah pútal pozornosť aj médií a otvára diskusiu o tom, ako zvieratá vplývajú na duševné zdravie.

Kanadská profesorka psychológie Sonia Kongová cestuje mestom v sprievode netradičného emocionálneho podporného zvieraťa – jedenásťmesačnej sliepky menom Saturday. Tvrdí, že vták vníma jej nálady a reaguje na ne spôsobom, ktorý jej pomáha zvládať každodenný stres.

„Mám pocit, že je veľmi inteligentná. Rozumie mojim emóciám,“ povedala Kong v rozhovore pre CBC. Sliepku si adoptovala z farmy neďaleko mesta Prince George v Britskej Kolumbii a pomenovala ju podľa dňa, keď sa stala súčasťou jej života.

Ušila jej špeciálnu plienku

Podľa profesorky si sliepka dokáže všimnúť, keď je smutná. „Keď som plakala, jednoducho si ku mne ľahla a pozerala sa na mňa, akoby sa snažila pochopiť, čo sa deje. To pre mňa veľa znamená,“ opisuje. Aby mohla sliepku brať so sebou aj do mesta, ušila jej špeciálnu plienku. Vďaka tomu ju môže mať pri sebe počas presunov bez obáv z hygienických komplikácií.

Kontakt so zvieratami ovplyvňuje sociálny a emocionálny vývoj dospievajúcich

Kongová pôsobí na University of Northern British Columbia, kde sa venuje výskumu vzťahov medzi ľuďmi a domácimi zvieratami. Aktuálne vedie medzinárodnú štúdiu o tom, ako kontakt so zvieratami ovplyvňuje sociálny a emocionálny vývoj dospievajúcich. Na projekte spolupracuje s Tracy Wongovou z Chinese University of Hong Kong. „Zaujíma nás, či existujú kultúrne rozdiely v tom, ako čas strávený so zvieratami vplýva na mladých ľudí v rôznych častiach sveta,“ vysvetľuje Kong.

Jej rodičia si na nezvyčajného domáceho miláčika ešte len zvykajú. So smiechom sa jej vraj pýtali, či sliepku neplánuje zjesť. „Samozrejme, že nie. Je to domáci miláčik,“ reaguje profesorka a dodáva, že ide o príklad rozdielnych kultúrnych hodnôt. Príbeh emocionálnej podpornej sliepky tak nie je len kuriozitou, ale aj ilustráciou toho, ako rozmanité môžu byť formy vzťahov medzi ľuďmi a zvieratami – a aký význam môžu mať pre psychickú pohodu.

