EÚ schválila 7. žiadosť Slovenska o platbu z Plánu obnovy a odolnosti

BRATISLAVA - Hospodársky a finančný výbor (EFC) Rady EÚ schválil stanovisko k siedmej žiadosti Slovenska o platbu z Plánu obnovy a odolnosti v celkovej hodnote 761 miliónov eur (658 miliónov eur v čistom vyjadrení). Výbor potvrdil predbežné hodnotenie Európskej komisie, podľa ktorého Slovensko splnilo 17 z 18 stanovených míľnikov a cieľov. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu podpredsedu vlády (ÚPPV) SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
Toto rozhodnutie je jasným dôkazom, že mechanizmy Plánu obnovy fungujú a že Slovensko napreduje v plnení dohodnutých cieľov.
Siedma žiadosť zahŕňa konkrétne investície a reformy s priamym dopadom na ľudí:
- Školstvo: debarierizácia viac ako 130 stredných škôl.
- Zdravotníctvo: podpora 148 ambulancií primárnej starostlivosti, viac ako 90 projektov domácej ošetrovateľskej starostlivosti a obnova siete 26 mobilných hospicov.
- Reformy: prijatie Stratégie spravovania budov štátnej správy, Akčného plánu pre vodík a zapojenie nemocníc do systému centrálneho riadenia.
Popri tom Slovensko intenzívne rokuje s Európskou komisiou o uvoľnení finančných prostriedkov zo 6. žiadosti o platbu. Predmetom rokovaní sú aj otázky súvisiace so zmenou legislatívy o Úrade na ochranu oznamovateľov.
Tomáš Drucker, minister školstva poverený vedením Úradu podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, o ďalšom postupe rokoval v Bruseli so šéfkou DG REFORM Céline Gauer. Obe strany vyjadrili spoločný záujem na dobrých a korektných vzťahoch, ako aj na vzájomnom porozumení svojich potrieb a záväzkov. Rokovania prebehli konštruktívne a profesionálne.
„Našou prioritou je, aby Slovensko získalo všetky prostriedky, na ktoré má nárok. Rokovania boli vecné, profesionálne a v duchu spoločného záujmu nájsť riešenie. Mal som z nich dobrý pocit. Schválenie siedmej žiadosti je zároveň potvrdením, že procesy fungujú a že napredujeme,“ uviedol Tomáš Drucker.
Po vyplatení siedmej žiadosti bude mať Slovensko z Plánu obnovy k dispozícii už viac ako 5,2 miliardy eur.