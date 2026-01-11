Univerzitný ples v Trnave: Slovenská speváčka ukázala VŠETKO a... Skrúcaný rovno DVAKRÁT!

TRNAVA - Včera sa v známom hoteli v Trnave konal už v poradí tretí univerzitný ples Univerzity sv. Cyrila a Metoda. zaplesať si prišlo mnoho známych hostí. Veď pozrite!
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave zorganizovala už v poradí tretí Univerzitný ples, ktorý sa postupne stáva pevnou súčasťou spoločenského diania akademického prostredia. Slávnostný večer sa niesol v znamení dobrej nálady. Podujatie sa konalo pod záštitou ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky Tomáša Druckera.
Večerom sprevádzal obľúbený moderátor a herec Štefan Skrúcaný, ktorý sa na plese „objavil“ hneď dvakrát. Znie to možno zvláštne, no vysvetlenie je jednoduché a zároveň úsmevné. Prítomní mu totiž pripravili prekvapenie v podobe kartónovej postavy v životnej veľkosti s jeho podobizňou. Tento originálny nápad moderátora očividne pobavil.
Pozvanie na ples prijalo množstvo študentov, absolventov i zamestnancov univerzity, no nechýbali ani známe osobnosti zo spoločenského a verejného života. Medzi hosťami sa objavil napríklad bývalý minister školstva Peter Plavčan či odborník na ženskú krásu Jozef Oklamčák. Samozrejmosťou bola účasť vedenia univerzity, vrátane rektorky UCM Kataríny Slobodovej Novákovej a dekana Juraja Štofka.
O bohatý hudobný program sa postaral renomovaný orchester Gustava Broma pod vedením Vlada Valoviča. Večer spríjemnili svojimi vystúpeniami aj sólistky Ivana Regešová a Andrea Zimányiová, pričom ich spevácke výkony zožali veľký potlesk publika. O poriadnu dávku energie sa postaral aj Ondrej Kandráč, ktorý dokázal roztancovať celú sálu a vytvoriť nezabudnuteľnú atmosféru.
Pozornosť hostí upútali nielen hudobné vystúpenia, ale aj módne kreácie. Obe speváčky pôsobili mimoriadne elegantne, no Andrea Zimányiová zaujala najmä odvážnejšími šatami, ktoré rozhodne nenechali nikoho chladným. Ukázali v nich totiž "všetko". Jedinečnú atmosféru tohto výnimočného večera si môžete naplno vychutnať prostredníctvom našej galérie vyššie.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%