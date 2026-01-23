Utajovaná láska Jána Dobríka: Spoločná noc v Ríme s touto známou ženou!

BRATISLAVA - Herec Ján Dobrík je fešák, o tom niet pochýb, a v mladosti určite nemal núdzu o nápadníčky. Jednou z tých, ktoré mu padli do oka, bola aj Veronika, sestra speváčky Kataríny Koščovej. A pozor – práve s ňou strávil spoločnú noc v Ríme, čo teraz odhalila sama Katarína v relácii Na správnej ceste.
V relácii sa odhalilo niečo, čo vyvolalo úsmevy aj rozpaky. Moderátor Ján Dobrík vyzval sestry Katarínu Koščovú a Veroniku Husovskú: „Povedzte nám váš najväčší cestovateľský zážitok.“
Slovo si uchmatla bývalá superstaristka a prezradila viac, než Dobrík očakával: „Ja si pamätám jeden veľmi výrazný cestovateľský zážitok mojej sestry s tebou,“ povedala Koščová. Jej sestra Veronika a Ján sú totiž bývalí spolužiaci z VŠMU. To mal už Dobrík ústa dokorán a s napätím očakával, čo sa udeje. „Prvý let mojej sestry bol s Jankom do Ríma. Ona bola vtedy doňho buchnutá,“ prezradila Katka s úsmevom.
Slova sa potom ujala samotná Veronika: „My sme spali spolu vonku na lavičke v parku,“ doplnila s nevinne šibalským výrazom. A práve tu sa stalo niečo, čo spôsobilo, že Veronika okamžite stratila záujem o Dobríka – dôvod? Sledujte vo videu…
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%