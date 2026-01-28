STVR po konci Adely Vinczeovej: Už má NÁHRADU... Nová talkšou s TOUTO moderátorkou!

BRATISLAVA - Po odchode Adely Vinczeovej s reláciou Trochu inak do online priestoru má STVR po troch mesiacoch jasno v náhrade. Verejnoprávna televízia predstavila novú talkšou.
Adela Vinczeová so svojou reláciou Trochu inak vstúpila do online priestoru po tom, čo sa ukončila spolupráca s verejnoprávnou televíziou. „Po ôsmich rokoch sa končí jedna veľká kapitola našej spolupráce so STVR... Nastal moment, keď je správne sa pohnúť ďalej,“ napísala Adela spolu s producentom Danielom Rabinom v novembri. A po 3 mesiacoch má STVR už za reláciu aj náhradu. Adelu nahradí nová televízna talkšou s Katou Martinkovou.
„Nová televízna talkšou so známym hlasom z rádia. Kata Martinková je dlhoročná moderátorka Rádia Slovensko. Jej hlas môžete pravidelne počuť v reláciách Hosť sobotného Dobrého rána a Nočná pyramída. Na konte má stovky rozhovorov. Onedlho si to z rozhlasu namieri do televízie. Od 6. februára môžete sledovať tolkšou Medzi nami s Katou Martinkovou. Tešiť sa môžete na témy z rôznych spoločenských oblastí a na množstvo hostí," informovala na sociálnej sieti televízia.
