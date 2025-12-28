Nedeľa28. december 2025, meniny má Ivana, Ivona, zajtra Milada, Nátan

STVR posiela známe tváre na cesty: Nová šou má ambíciu ovládnuť piatkové večery!

(Zdroj: STVR)
STVR ponúkne na Jednotke od piatku 9. januára o 20.30 h novú rodinnú zábavnú reláciu Na správnej ceste. Formát vznikol ako slovenská adaptácia úspešnej švédskej šou On the Right Track, ktorá je originálnym formátom SVT, distribuovaným spoločnosťou Primitives. Do vysielania vstupuje ako svieža náhrada dlhoročného projektu Milujem Slovensko. Divákom ponúkne kombináciu cestovania, hravého súťaženia, humoru, známych osobností aj živej hudby, pričom jadrom programu bude dobrodružná atmosféra ciest naprieč Slovenskom a svetom.

Relácia postaví proti sebe dva tímy celebrít, ktoré sa v každej epizóde vydajú na tri samostatné cesty. Súťažiaci sledujú videozáznamy natáčané z prednej časti vlaku, auta či autobusu a pokúšajú sa odhaliť, kam smerujú. Pomáhajú im slovné hračky a hádanky od moderátorov, ktoré sa postupne odhaľujú, a tiež hudobné indície domácej kapely. Po každej ceste nasleduje kvíz týkajúci sa cieľového mesta, vďaka ktorému môžu tímy získať ďalšie body. Šou tak spája zábavu, poznanie a cestovateľský zážitok do jedného dynamického celku.

 (Zdroj: STVR)

Moderátorskú dvojicu tvorí herec Ján Dobrík a známy cestovateľ Martin Navrátil. Divákov aj súťažiacich sprevádzajú dianím s nadhľadom, humorom a trefnými postrehmi, pričom reagujú aj na nečakané situácie, ktoré prináša samotná hra.Relácia zároveň ponúkne originálnu vizuálnu identitu, výraznú scénu a živú kapelu, ktorá hrá aranžmány známych hitov inšpirovaných jednotlivými mestami a destináciami.

„Na šou Na správnej ceste ma baví to, že je to zakaždým iné. Sú tu iní ľudia, ktorí majú inú energiu a bavia ma fakty, ktoré sa tu dozvedám, pretože ja sa cestovania v podstate bojím. Svet som veľmi nepochodil,“ prezradil Ján Dobrík. „Veľmi ma baví počúvať Martina Navrátila, ktorý prešiel celý svet. A to nie je fráza, to je naozaj tak. Z každej krajiny si priniesol nejaký príbeh, ktorý je úplne šialený a fascinujúci. Takže ja som tu ako Alenka v krajine zázrakov a učím sa o našej planéte a o krajinách niekedy až nanovo.“

 (Zdroj: STVR)

„Ja by som z môjho pohľadu hlavne dodal, že ide o cestovateľskú šou, pretože práve preto som bol prizvaný. Nebudeme cestovať len po Slovensku, ale aj po celom svete. To, čo ma na tomto projekte oslovilo najviac, je fakt, že budeme aj vzdelávať. Nebudú to len roky a dátumy, ale mojím osobnostným vkladom má byť rozprávanie príbehov, ktoré som sám zažil. Lebo nič nie je lepšie na cestovaní, než keď sa stretnú dve kultúry a každá má pocit, že to, čo si myslí a ako žije, je to správne. Stačí vyjsť len za hranice vlastného okresu a zrazu zistíme, že je to úplne inak, dodáva Martin Navrátil.

Nová zábavno-súťažná cestovateľská šou STVR Na správnej ceste patrí medzi najväčšie projekty sezóny. Na jej prípravách sa podieľa veľký tím tvorcov a technikov na čele s režisérom Ivanom Holubom, ktorý má dlhoročné skúsenosti s tvorbou veľkých televíznych šou. Produkčne ide o náročný formát najmä pre prepojenie živých súťažných prvkov so zaznamenanými cestami, ich postprodukciou a hudobným spracovaním.

Na správnej ceste je koncipovaná ako rodinná šou. Diváci si v nej môžu otestovať vlastné znalosti, zabaviť sa a spoznať zaujímavé fakty o Slovensku aj o vzdialených svetových metropolách. Program prepája dobrodružstvo, súťaženie, hudbu a cestovanie tak, aby priniesol do piatkového večera novú energiu a moderný formát vhodný pre všetky generácie. Prvá epizóda štartuje 9. januára o 20.30 h na Jednotke.

 (Zdroj: STVR)

