Cimarro po ROZCHODE so Slovenkou Broňou: Dieťa bez otca TRPÍ... Ovplyvňuje to jeho MOZOG!

FLORIDA - V septembri minulého roka sa prevalilo, že finalistka Miss Slovensko Bronislava Gregušová a hviezda telenoviel Mario Cimarro sa rozišli. Odvtedy modelka odhaľuje šokujúce detaily z ich spoločného života. Herec sa však doposiaľ na svojich sieťach tváril, že v jeho súkromí je všetko v absolútnom poriadku. Až teraz napísal záhadné slová o tom, že dieťa bez otca trpí. Ovplyvňuje to vraj jeho mozog!
Zatiaľ čo Mario Cimarro sa na svojich sociálnych sieťach tvári, že prežíva radostné obdobie a v jeho súkromí je všetko v absolútnom poriadku, jeho manželka Bronislava Gregušová v septembri odhalila krutú pravdu. Dvojica sa rozišla. Dôvodom malo byť dokonca domáce násilie zo strany hereckej hviezdy. Napokon sa prevalilo, že kvôli tomu skončil Cimarro aj dvakrát v rukách polície - raz pre spomínané násilie a druhýkrát pre porušenie zákazu priblíženia.
Doposiaľ na jeho profile na sociálnej sieti Instagram ani raz nespomenul, že by s Broňou viac netvoril pár, či dokonca, že by s nimi nežil v jednej domácnosti. Až teraz napísal záhadné slová o tom, ako zle vplýva na dieťa, ak nie je s otcom. „Necháame za sebou rok 2025, vítame rok 2026 a cez toto malé okienta ťa nechávam nazrieť do môjho sveta - do vzácnych chvíľ s tým najsvätejším, s mojou dcérou Brianou. A nezabúdam ani na mamy, ktoré si to zaslúžia všetko. Dnes však vzdávam poctu otcom, ktorí dávajú svojim deťom všetko bez ohľadu na obete. Tým, ktorí chápu, že ten najväčší dar, aký môžeme dať, je náš čas,“ uviedol Cimarro k spoločným fotkám s dcérou.
„Prítomnosť - alebo neprítomnosť - otcovej postavy zanecháva stopu v mozgu dievčaťa. Nie preto, že by deiťa bez otca bolo "pokazené", ale preto, že keď je otec prítomný a láskavý, mozog sa posilňuje veľmi špecifickým spôsobom. Zakaždým, keď otec objíme svoju dcéru, mozog dievčaťa uvoľní oxytocín - hormón pripútania a pocitu bezpečia. Toto objatie vysiela nervovému systému hlboký odkaz: "Som v bezpečí. Som hodnotná. Môžem dôverovať",“ pokračoval herec.
„Keď tieto objatia chýbajú, sa podľa jeho slov dievčatá naučia chrániť samy seba príliš skoro. A hoci si to neuvedomujú, mozog si to zapamätá. „Vďaka pravidelným objatiam klesá stres, strach sa upokojuje a mozog sa učí cítiť pokoj. Dievča, ktoré sa cíti chránené, lepšie premýšľa, lepšie spí a viac si dovolí. Postupom času tieto objatia budujú skutočné sebavedomie - nie to, ktoré kričí navonok, ale to, ktoré sa hlboko cíti. Dievča sa učí, že si zaslúži rešpekt, že jej hranice sú dôležité a láska nebolí,“ uviedol Cimarro a odvolal sa na štúdiu o vývine detí.
Tie vraj ukazujú, že dievčatá s prítomnou a láskavou otcovskou postavou majú často väčšiu emočnú istotu, lepšiu schopnosť pracovať so svojimi emóciami, menší strach z opustenia, väčšiu jasnosť pri nastavovaní hraníc a viac dôvery vo vlastné rozhodnutia a vzťahy. „Otec nevychováva len tým, že platí účty. Vychováva tým, že je prítomný. Že počúva. Že objíma. Pretože niekedy jedno otcovské objatie nemení len daný okamih... Mení spôsob, akým sa dievča pozerá na seba po celý zvyšok života,“ dodal.
Zároveň do príbehu zavesil video, na ktorom opravuje veci v dome. V pozadí vidno dcérine hračky. No to Bronina sestra veľmi rýchlo uviedla na správnu mieru. „Bože tento tragéd. Vrátil sa do domu, lebo moja sestra s malou tam už nebývajú. Pol roka dcéru nevidel a neprispieval na ňu ani cent. Ale kúpil rovnaký playhouse, aj rovnaký stolík a stoličky a išiel si urobiť video. Zabudol si natočiť šváby ešte,“ vyjadrila sa Lucia. „Tak moja sestra je šťastná, že z toho domu s malou odišla. Samozrejme, malinkej stolík aj playhouse si zobrala do nového a on kúpil rovnaké, aby navodil dojem, že je s malou?“