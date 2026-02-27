Kendall Jenner v najsexi outfite roka! Takto sa oblieka moderná módna ikona: Málo látky, veľa efektu

PARÍŽ - Keď sa na titulke Vogue France objaví hviezda ako Kendall Jenner, je jasné, že pôjde o neobyčajné fotografie. V marcovom čísle prestížneho magazínu nenájdete žiadne róby za tisíce eur. Žiadne diamanty. Len ultrakrátke džínsové šortky, rozopnutá biela košeľa a odvážny pohľad priamo do objektívu. A pod košeľou? Nič.
Francúzsky Vogue je známy tým, že sa nebojí pracovať s telom ako umeleckým prvkom. Nahota tu nie je lacná, je súčasťou vizuálneho príbehu. Kendall Jenner tentoraz stelesnila modernú, sebavedomú ženu, ktorá si nepotrebuje nič dokazovať. Minimum látky, maximum efektu.
Vo fotkách k editoriálnemu rozhovoru pre marcové číslo Vogue France Kendall pózuje v neuverieľne sexi modeloch. Najviac nás však zaujala v ultrakrátkych džínsových šortkách, ktoré sú neuveriteľne priliehavé a zvýrazňujú jej štíhle nohy. Ďalšiu časť outfitu tvorí krémovo-béžová bomber bunda - voľnejšia a oversized, ktorá pôsobí ako kontrast k minimalistickým šortkám.
Elegantné minimalistické lodičky alebo mule topánky dodávajú celému looku high-fashion feeling. Mierne neporiadne vlasy a prirodzený makeup zjemňujú výraz celého výzoru. Samotný Vogue France popisuje na svojom Instagrame tento outfit ako „intímny a dramaticky elegantný kontrast – kde drzosť denimu pretína sofistikovanosť bundy“.
Supermodelka Kendall Jenner nielen vystúpila v sérii provokatívnych módnych lookov, ale v rozhovore otvorene prehovorila o svojej sexualite, živote a plánoch do budúcnosti. V magazíne hovorí o tom, že si chce v tridsiatke užiť život a kariéru skôr, než skočí rovno do rodičovstva: „Chcem mať deti. Ale nie hneď. Dnes som stále príliš zaneprázdnená a chcem im vedieť venovať všetok čas, ktorý si zaslúžia,“ povedala Jenner. „V dvadsiatke som bola stále vystresovaná a stále som hľadala sama seba. Teraz, keď mám tridsať, som viac stabilná a viem, kto som.“ Vogue France opisuje Kendall ako modernú módnu múzu. Nie je len kráskou pred objektívom, ale aj ženou, ktorá reflektuje otázky identity, slobody a sebaurčenia v 21. storočí.
