Polícia obvinila 25-ročného muža z lúpeže a vydierania! Vyšetrovateľ navrhol väzbu

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO - Obvineniu zo zločinu lúpeže a vydierania a ďalších prečinov čelí 25-ročný muž z Kysuckého Nového Mesta. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie. Žilinská krajská polícia o tom informovala v piatok na sociálnej sieti.
Doplnila, že obvinený muž v pondelok (23. 2.) podvečer v jednom z bytových domov v Kysuckom Novom Meste fyzicky napadol 28-ročnú ženu a z vrecka jej vybral kľúče od bytu. „Následne odomkol dvere a násilím ju vtiahol dovnútra, kde pokračoval v ďalších fyzických, ako aj verbálnych útokoch voči nej. Muž jej násilne odcudzil kabelku s obsahom, najmä peňaženku, mobilný telefón a finančnú hotovosť. Napadnutá žena utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie,“ priblížila polícia.
Po podozrivom bolo vyhlásené mimoriadne pátranie a príslušníci odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Čadci ho v krátkom čase vypátrali. „Vyšetrovateľ v súvislosti s touto udalosťou, ako aj s predchádzajúcimi skutkami, ktorých sa mal muž voči poškodenej dopúšťať, vzniesol obvinenie za zločin lúpeže a vydierania, za prečin porušovania domovej slobody spáchaný závažnejším spôsobom konania, za prečin nebezpečného vyhrážania a za prečin obmedzovania osobnej slobody,“ dodala polícia s tým, že spracovaný bol podnet na jeho väzobné stíhanie.