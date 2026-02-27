Slovensko prišlo o jednu z najstarších žien: Pani Juliana (†108) prekonala covid aj mŕtvicu a do poslednej chvíle volila!

NITRA - Dožila sa neuveriteľných 107 rokov a ešte donedávna sledovala dianie vo svete. Juliana Jarošová z Nitry, považovaná za najstaršiu Slovenku, odišla pokojne v kruhu rodiny.
Juliana Jarošová zomrela v noci, krátko po jednej hodine. Jej blízki hovoria, že do posledného dňa bola pri vedomí a vnímala, čo sa okolo nej deje. Dcéra s manželom pri nej zostali až do úplného konca. Podľa rodiny išlo o pokojné úmrtie spôsobené vysokým vekom, informuje Nový Čas.
Ešte približne pred mesiacom sa dokázala pohybovať bez cudzej pomoci. Až neskôr sa jej zdravotný stav zhoršil. Rodina ju opisuje ako ženu s obdivuhodnou odolnosťou, aj keď ju niečo trápilo, sťažnosti z jej úst vraj nebolo počuť. Pamäť jej pritom slúžila takmer až do posledných dní.
Pôvodne pochádzala z Česka
Narodila sa ako najstaršia z ôsmich detí a pôvodne pochádzala z Česka. Spolu s manželom Ondrejom žili v horskom prostredí, kde sa starali o malé hospodárstvo. Na Slovensko sa presťahovali v roku 1959. Počas života pracovala najmä manuálne, na poli, v lese aj na štátnych majetkoch. Tvrdá práca ju sprevádzala prakticky celý život.
Bola matkou šiestich dcér, dve z nich však zomreli v detstve. Zanechala po sebe tri žijúce dcéry, desať vnúčat, štrnásť pravnúčat a deväť prapravnúčat. Aj vo vysokom veku čelila zdravotným skúškam, vo veku 101 rokov prekonala slabšiu mozgovú príhodu a počas pandémie dvakrát ochorela na covid. Napriek tomu sa zaujímala o spoločenské dianie a pravidelne chodievala voliť.