(Zdroj: Instagram KK)
BRATISLAVA - Speváčka Katarína Koščová po príchode detí výrazne zmenila svoj nočný režim. Ako priznala, spánok jej robí problémy, a dokonca s manželom už roky nespí v jednej posteli.
Život s deťmi býva krásny, ale častokrát aj veľmi náročný. Svoje o tom vie aj speváčka Katarína Koščová, ktorá veľmi otvorene prehovorila o tom, ako vyzerá jej život po príchode detí. „Ja napríklad hrozne spávam. Odkedy sa mi narodili deti,“ priznala bez okolkov.
Najväčšie prekvapenie však prišlo, keď prezradila, že s manželom už nespí dokonca ani v jednej posteli. „Už je to 13 rokov,“ prekvapila speváčka čím v štúdiu rozprúdila horlivú diskusiu. Čo stojí za týmto netradičným rozhodnutím?
Sledujte Záhady tela v sobotu 21. februára o 20.30 na Jednotke. V štúdiu si svoje znalosti o ľudskom tele tentokrát preverí štvorica: Andy Kraus s Mirkou Miškechovou a Katarína Koščová s Jiřím Krhutom.
Zarážajúce priznanie slovenskej speváčky: S manželom nespí už 13 rokov! (Zdroj: STVR)
