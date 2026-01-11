Veľká ZMENA u Gregušovej: Presťahovala sa... Teraz sa pred Cimarrom SKRÝVA!

FLORIDA - Od septembra minulého roka slovenské médiá informujú o ťažkom rozchode finalistky Miss Slovensko Bronislavy Gregušovej a hviezdy telenoviel Maria Cimarra. Slovenská kráska od manžela odišla za dramatických okolností a dnes má herec udelený súdny zákaz priblíženia. No a s príchodom nového roka hlási Broňa veľké zmeny - presťahovala sa. Teraz sa pred svojím ex skrýva!
Bronislava Gregušová si prechádza náročným životným obdobím. Vzťah s manželom a idolom mnohých žien, Mariom Cimarrom, jej nevyšiel. Navyše sa na povrch dostali viaceré šokujúce skutočnosti z ich spoločného života. Bývalá finalistka Miss Slovensko ich zverejňuje na platforme HeroHero a vďaka predplatnému má aspoň nejaký príjem na základné potreby.
Na jeseň prezradila napríklad aj to, že viac nežijú v Los Angeles, ako sa zdalo, ale na Floride, kde sa ešte ako rodina spoločne presťahovali. Skončili však v nebezpečnej štvrti plnej registrovaných sexuálnych deviantov a švábov. V dome, kde rodina žila, zostala po rozchode bývať Broňa s dcérou a Cimarro mal kvôli domácemu násiliu k svojej manželke zákaz priblíženia.
No s Novým rokom Gregušová hlási aj veľké novinky. Z nevyhovujúceho bývania sa s dcérou konečne presťahovali. „Sme v novom, lepšom... Konečne bez švábov, takže tak... V čistom, krásnom,“ prezradila nadšená Broňa, ktorá by najradšej fanúšikom nové bývanie poukázala, no nemôže, aby jej ex nezistil, kde sa s Brianou nachádzajú. Ďaleko sa totiž odsťahovať nemohli a dohladať ich by bolo veľmi jednoduché.
„Aj by som vám to tu poukazovala, ale bohužiaľ nemôžem, lebo tým, že sme sa mohli presťahovať, len v rámci okresu kvôli jurisdikcii, tak všetky ponuky bývania sú na internete a sú obmedzené len v rámci toho okresu. Čiže je to aj ľahšie dohľadateľné. Aj preto sa snažím, aby za mnou nebolo nič moc vidno. Aby nebolo rozpoznateľné, kde sme, čo sme, a tak...“ vysvetlila Broňa.
Zároveň však priznala, že sa na novom mieste majú dobre. „Konečne máme aj napešo park - môžem to povedať, lebo v tomto okrese je milión parkov, tak to je v pohode. Ale áno, sú aj domy, kde na pešo nie je park, ako minule, kde sme bývali... Chodievame každý deň. A neviem, čo môžem, čo nemôžem povedať,“ dodala Slovenka a prezradila, že čoskoro ju čakajú dôležité dátumy, ktoré by mohli o mnohom rozhodnúť.