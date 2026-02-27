SEXICA Lela Vémola: V červenom negližé vyvalila OBRIE silikóny! Fanúšikovia z nich zostali ZHROZENÍ

PRAHA - Toto prepálila! Manželka zápasníka Karlos Vémolu, Lela, pritvrdila. Namiesto nevinných záberov s deťmi vytiahla poriadne odvážny kúsok – v červenom negližé vystavila postavu aj silikónové vnady, ktoré okamžite rozvírili vášne!
Trojnásobná mama sa rozhodla vrátiť v čase do obdobia, keď sociálne siete plnila najmä dráždivými zábermi v bikinách a sexi outfitoch. Tentoraz stavila na červenú košieľku, v ktorej zvýraznila svoju štíhlu figúru po troch pôrodoch. A že bolo čo obdivovať! „Krásna, ženská, pohodlná a presne taká, v ktorej sa cítim dobre,“ napísala k provokatívnemu záberu sebavedomo.
Lenže namiesto obdivu prišla aj poriadna dávka kritiky. Hoci má Lela zvyčajne silnú podporu fanúšikov, tentoraz sa komentáre niesli v prekvapivo ostrom duchu – a nešetrili ju najmä ženy. „Toto sa pánovi chirurgovi fakt nepodarilo, škoda,“ odkázala jej jedna z komentujúcich, ktorá zjavne reagovala na Leline mega prsia. „Mám ťa rada, ale toto nie, Leli,“ pridala sa ďalšia. „Ste krásna a inteligentná žena, toto nemáte za potreby,“ znelo v ďalšom odkaze. Objavili sa aj názory, že fotografia pôsobí prvoplánovo a lacno.
Mnohí sa zhodli, že ju majú radšej ako decentnú, vzornú mamu, ktorou sa prezentuje posledné mesiace – najmä po tom, čo sa jej manžel Karlos Vémola dostal z väzby. O to viac prekvapilo, že sa blondínka opäť vrátila k odvážnejšiemu imidžu. Lela má pritom za sebou náročné obdobie. Starostlivosť o tri deti jej dáva poriadne zabrať a sama priznala, že to nie je prechádzka ružovou záhradou. Či išlo len o nevinné sebavedomé gesto, alebo premyslený návrat k provokatívnejšiemu štýlu, je zatiaľ otázne.
