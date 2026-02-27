Vysnívaná plavba sa zmenila na SWINGERS párty: Keď začali cudzí ľudia klopať na ich kajutu, pochopili, že je ZLE!

LONDÝN - Romantická desaťdňová plavba sa mala stať nezabudnuteľným zážitkom. Pre mladý pár sa však zmenila na nepríjemné prekvapenie, keď zistili, že sa ocitli na lodi s úplne iným typom dovolenkárov, než očakávali.
Robyn-Jay sa so svojou skúsenosťou podelila na sociálnej sieti, kde opísala, ako sa vysnívaná dovolenka s partnerom rýchlo zmenila na rozčarovanie. Podľa jej slov si rezervovali bežnú desaťdňovú plavbu, od ktorej si sľubovali romantiku a oddych. Ako informuje The Sun, realita však bola iná.
Zlom prišiel hneď počas prvej noci, keď sa vybrali do lodného klubu. Kým si prezerali okolie, oslovil ich neznámy muž s netradičnou ponukou. Robyn tvrdí, že podobné návrhy sa následne opakovali. Na druhý deň ich mala kontaktovať aj žena, ktorá sa snažila získať číslo ich kajuty.
Postupne si vraj začali uvedomovať, že mnohí pasažieri sa medzi sebou zoznamujú za účelom výmeny partnerov. Naznačovať to mali aj zvuky a správanie niektorých hostí. Nepríjemný pocit v nej vyvolala aj situácia, keď si jedného večera všimla, že muž pri vedľajšom stole na ňu neustále uprene hľadí. „Cítila som sa veľmi nepríjemne,“ opísala.
Mala to byť LEGENDA, no pre mnohých je to PREPADÁK: Prečo táto slávna POLOHA v skutočnosti zabíja vzrušenie?
Diskusiu ešte viac rozvíril údajný zamestnanec výletnej spoločnosti
Svoj príbeh zverejnila na TikToku, kde vyvolal množstvo reakcií. Niektorí komentujúci sa podelili o vlastné skúsenosti a tvrdili, že pár mal jednoducho smolu na konkrétnu skupinu ľudí. Iní zas uviedli, že podobná atmosféra je na niektorých plavbách všeobecne známa. Diskusiu ešte viac rozvíril údajný zamestnanec výletnej spoločnosti, ktorý naznačil, že takéto správanie na určitých lodiach nie je ničím výnimočné.
Koniec ZÁHADY Bermudského trojuholníka? Vedci odhalili tichého ZABIJAKA, ktorý sťahuje lode ku dnu!
Robyn-Jay po tejto skúsenosti vyhlásila, že na plavbu sa už pravdepodobne nikdy nevyberie. Romantická predstava o dovolenke na mori sa jej totiž rozplynula rýchlejšie, než loď stihla opustiť prístav.