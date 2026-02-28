Sobota28. február 2026, meniny má Zlatica, zajtra Albín

Richard Lintner je po ROZVODE zamilovaný až po uši... Aha, ako mu to pristane s krásnou Miss!

BRATISLAVA - Láska zo strednej školy, ktorá prežila takmer tri desaťročia, sa skončila nečakane. Príbeh Richarda Lintnera a jeho manželky Danky pôsobil roky ako dôkaz, že aj v šoubiznise môže existovať stabilita, vernosť a pevné rodinné zázemie. O to väčšie prekvapenie prišlo, keď vyšlo najavo, že sa ich cesty po 27 rokoch rozišli. Dnes je však bývalý hokejista opäť zamilovaný – po jeho boku žiari mladšia pôvabná brunetka, s ktorou už svoj vzťah neskrýva. Pozrite, ako im to spolu pristane!

Minulý rok sme vás informovali o šokujúcom rozchode bývalého hokejistu. S manželkou Dankou išli od seba po 27 rokoch. Spolu vychovávali krásne tri dcéry a aj napriek tomu, že vždy pôsobili ako ukážková rodina, tak sa to u nich otriasalo v základoch. Boli láskou zo strednej. „My sme láska zo strednej školy. Ja som bol tretiak, Danka bola štvrtáčka a mali sme také šťastie alebo to bol osud,“ priznal v talkšou Petra Marcina Richard Lintner. Spojil ich práve šport.

„Na gympli v Trenčíne sa začal hrať jediný šport, ktorý bol vtedy zmiešaný - korfbal (loptový kolektívny šport, pozn. red.). Bol to celkom zaujímavý šport, celkom nás to bavilo, ale motivácia, prečo sme tam so spolužiakmi začali chodiť, bola, že sme sa dozvedeli, že tam chodia sympatické dievčatá,“ spomínal s tým, že jednou z nich bola vtedy aj Danka.

Po čase si jeho srdce získala o 17 rokov mladšia Košičanka a niekdajšia misska Viktória Erdélyiová. O Viktórii sa vie, že študovala právo, má rada eleganciu a vravieva, že na mužoch si prvé všíma úsmev, oči a často aj výšku. Spočiatku dvojica svoj vzťah tajila, no už sa spoločne objavujú aj na verejnosti. Aha, ako im to spolu pristane!

