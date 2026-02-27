ZVRAT v prípade končiaceho Samsungu: Prehovorila Saková, zamestnanci nemusia skončiť na DLAŽBE!

BRATISLAVA - Spoločnosť Samsung ukončí výrobnú činnosť v závode na Slovensku pre vysoké ceny energií v Európe. Informovalo o tom v piatok Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Strategické smerovanie EÚ podľa spoločnosti dlhodobo oslabuje konkurencieschopnosť nielen Slovenska, ale celej Európskej únie voči Ázii, Amerike a ďalším regiónom sveta, uviedlo MH v tlačovej správe zaslanej médiám. Aj keď zamestnanci prídu o miesta v tejto fabrike, nemusí to znamenať stratu zamestnania.
„Rozhodnutie sa týka výlučne ukončenia činnosti výrobného závodu, pričom spoločnosť bude na Slovensku naďalej pokračovať vo svojich ďalších aktivitách,“ priblížil rezort hospodárstva. Ministerstvo bude v tejto súvislosti koordinovať ďalšie kroky v spolupráci s príslušnými rezortmi, so sociálnymi partnermi a samotnou spoločnosťou Samsung tak, aby bol vplyv rozhodnutia na zamestnancov čo najmiernejší.
O zamestnancov prejavili záujem iné fabriky
Rezort dodal, že sa usiluje zabezpečiť čo najplynulejší prechod zamestnancov na nové pracovné miesta a je v kontakte s významnými investormi na Slovensku, ktorí prejavili záujem o zamestnancov dotknutých ukončením výroby.
Záujem prejavili tri firmy
Jedným z nich má byť Jaguar Land Rover Slovakia, ktorý deklaroval záujem prijať v tomto roku približne 300 pracovníkov do výroby a ďalších približne 80 technicky kvalifikovaných zamestnancov. Spoločnosť Stellantis Slovakia plánuje posilniť podiel slovenských zamestnancov a do konca roka prijať približne 800 pracovníkov. Záujem o zamestnancov prejavila aj spoločnosť Gotion High-tech.
„V prípade potreby rekvalifikácie zamestnancov je Slovenská republika pripravená využiť nástroje Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), ktorý je určený na podporu pracovníkov dotknutých rozsiahlejšími reštrukturalizáciami,“ dodal rezort.