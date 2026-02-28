Za volantom zbystrite pozornosť: V obľúbenej destinácii Slovákov pribudli nové značky, niektorí sú z nich hotoví!

VARŠAVA - Od štvrtka 19. februára 2026 začali na poľských cestách platiť nové dopravné značenia. Značky môžu pre niektorých pôsobiť nejednoznačne a môžu sa cítiť prekvapene. Objavovať sa však budú postupne – až do 10-ročného prechodného obdobia ich bude nahrádzať staré značenie najmä pri opravách alebo nových stavbách ciest. Slováci sú pritom častým návštevníkov našich severných susedov, a tak by mali zbystriť pozornosť aj oni.
Na nové značky upozornil portál TVN24.pl. Účelom zmien je vraj zlepšiť prehľadnosť dopravného značenia a zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Staré značky zostávajú naďalej platné počas prechodného obdobia alebo dovtedy, kým sa prirodzene neopotrebujú.
Prvým na rade je najviac mätúci znak F-23 - "stredový viacúčelový jazdný pruh“
Tento nový znak vyznačuje úsek cesty v obci medzi križovatkami, kde je v strede špeciálny jazdný pruh. Ten slúži pre vozidlá, ktoré vchádzajú do premávky alebo z nej vychádzajú – napríklad z pozemku, parkoviska či vedľajšej cesty. Na takýchto úsekoch je zakázané predbiehajúce jazdenie.
Ďalším je znak F-24 - "nesprávny smer“
Znak zobrazuje ruku so symbolom zákazu vjazdu. Používa sa najmä na pripojkách, výjazdoch a zbierajúcich alebo rozdeľovacích jazdných pruhoch na diaľniciach a rýchlostných cestách. Tento znak už síce predtým používala Generálna správa národných a diaľničných ciest, no až teraz má formálnu právnu oporu.
Zmeny prichádzajú aj v ďalších dvoch znakoch, ktoré súvisia s čoraz častejším výskytom elektromobilov.
Znak D-23b teraz znamená čerpaciu stanicu vybavenú nabíjačkou pre elektrické alebo hybridné vozidlá
Znak D-23c označuje samostatný nabíjací bod
Značenie používané na rýchlostných cestách bolo tiež zjednodušené a štandardizované. Značka E-2d (značka umiestnená nad vozovkou) sa teraz bude používať na diaľniciach aj rýchlostných cestách. Značka E-20 (značka križovatky) poskytuje presnejšie informácie o výjazdoch – číslo vpravo označuje vzdialenosť k výjazdovému pruhu, zatiaľ čo číslo vľavo označuje číslo križovatky.
Zavedená bola aj nová značka E-20a so samostatným číslom križovatky a značka E-1c oznamujúca výjazd z rýchlostnej cesty. Okrem toho boli spresnené pravidlá používania značiek E-2a, E-2b a E-2d s cieľom efektívnejšieho smerovania dopravy do miest, okresov a turistických atrakcií. Zmenila sa aj definícia značky E-14 – teraz označuje vzdialenosť k najbližšej očíslovanej križovatke.