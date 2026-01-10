Posledné zbohom Pavlovi Nečasovi (†59): Svojrázny odkaz na venci... Bola s tebou prd*l!

PRAHA - Rodina, priatelia aj známe osobnosti sa v Brne rozlúčili s hercom Pavlom Nečasom, ktorý zomrel náhle na konci roka 2025. Posledná rozlúčka sa konala v úzkom kruhu blízkych a kolegov, ktorí mu prišli vzdať hold aj napriek nepriaznivému počasiu.
Rodina, priatelia aj kolegovia sa včera v Brne rozlúčili s hercom Pavlom Nečasom, ktorý zomrel náhle na konci roka 2025. Smútočný obrad pripravila jeho manželka Ariana Raková v meste, ku ktorému mal herec silný vzťah. Posledná rozlúčka sa konala v krematóriu na Jihlavskej ulici a začala sa o 15:30. Už krátko predtým sa pred obradnou sieňou začali zhromažďovať smútoční hostia.
Medzi prvými dorazili Lukáš Vaculík a Regina Řandová, krátko nato aj športový komentátor Jaromír Bosák. Nechýbali ani známe osobnosti zo sveta športu – futbalová legenda Vladimír Šmicer či hokejisti Ondřej Pavelec a Jakub Voráček. Práve Voráček priniesol veniec s osobným a typicky uvoľneným odkazom, ktorým pripomenul Nečasov zmysel pre humor: „Vďaka, bola s tebou p*del!“
Hereckú obec zastupovali napríklad Ivana Andrlová, Radim Fiala, Pavla Rychlá či Filip Tomsa. Objavil sa aj Petr Buchta a režisér Roman Štolpa. Z divadelného spolku prišli Betka Stanková, Kristýna Kociánová a jeho dlhoročná kolegyňa Olga Želenská. Práve na jej nedávnej narodeninovej oslave, konanej krátko pred Vianocami, sa Nečas ukázal naposledy na verejnosti. Svojho bývalého partnera prišla odprevadiť aj herečka Zuzana Vejvodová spolu so synom Jonášom.
Ani husté sneženie a dopravné komplikácie, ktoré v ten deň zasiahli veľkú časť krajiny, nezabránili blízkym, aby sa s hercom rozlúčili. Obrad bol určený výhradne pre rodinu a pozvaných hostí. Krátko po štvrtej hodine sa dvere krematória znovu otvorili a smútoční hostia začali ticho odchádzať.