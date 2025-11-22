Foto ako DÔKAZ: Cimarro za domáce násilie skončil v rukách POLÍCIE... Zatkli ho DVAKRÁT!

FLORIDA - Finalistka Miss Slovensko Bronislava Gregušová (33) pomaly odhaľuje pozadie spolužitia s hviezdou telenovely Skrytá vášeň, Mariom Cimarrom (55). Herec má aktuálne súdom nariadený zákaz priblíženia. Ako Slovenka odhalila, dôvodom bolo domáce násilie. A ako dôkaz jej sestra zverejnila záznam z polície. Zatkli ho rovno dvakrát!
Gregušová potvrdila desivý DÔVOD rozvodu s Cimarrom: DOMÁCE NÁSILIE... Stalo sa to veľakrát!
Bronislava Gregušová v septembri odhalila, že si prechádza náročným životným obdobím. Rozvádza sa totiž s kubánskym hercom Mariom Cimarrom, s ktorým má dcéru Brianu. Pomaly odhaľuje celé pozadie spolunažívania s hviezdou telenoviel. Odhalila napríklad, že herec má zákaz priblíženia k nej a ich malej dcére. Mnohým tak okamžite docvaklo, čo zrejme bolo dôvodom ich rozchodu.
A v týchto dňoch to Broňa aj potvrdila. „Išlo o domáce násilie. Aby som upresnila ešte, nestalo sa to ani raz, ani dvakrát, ani trikrát, štyri, päť, šesť, sedem, osem, desať, dvadsať, tridsať, štyridsať, vynásobte si to dvoma,“ šokovala brunetka na platforme HeroHero s tým, že aktuálne ak s dcérou opustia dom, tají, kde sa nachádzajú, aby ich Mario nemohol nájsť.
A aby nezostalo len pri slovách, Bronina sestra Lucia zverejnila aj dôkaz. „Povedala som, že dám dôkaz... Dôkaz toho, čo vám moja sestra povedala,“ napísala na sociálnej sieti Instagram a pridala link na internetovú stránku kancelárie šerifa mesta Brevard County. „Osoba obvinená a zatknutá za domáce násilie s ublížením na zdraví. Toto je pravý dôvod, prečo existuje zákaz kontaktu a približovania,“ pokračovala Gregušovej sestra.
Pridala aj policajný záber Maria Cimarra so zápisom. V tom sa uvádza, že herca zatkli 26. júla 2025 o 14:39. Bolo voči nemu vznesené obvinenie za "ublíženie na zdraví - domáce násilie." Pri jeho mene sa však uvádza ešte jedno zatknutie. Druhýkrát skončil v rukách polície 21. septembra 2025 o 1:30 ráno. V tomto prípade išlo o "Porušenie podmienok prepustenia v súvislosti s domácim násilím" - v skratke porušil zákaz priblíženia. V tomto prípade mu bola nariadená kaucia vo výške 2000 dolárov.