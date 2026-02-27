Po jarnom počasí môže prísť teplotný šok! PRVÁ PREDPOVEĎ na Veľkú noc: TOTO sme nechceli počuť

BRATISLAVA - Víkendové teploty na Slovensku vystúpia až k 16 stupňom Celzia pri slnečnom počasí. Jarná pohoda však môže v marci skonciť kvôli stratosférickému otepleniu, ktoré môže priniesť výraznejší pokles teplôt a arktický vzduch. Na svete je aj prvá predpoveď na Veľkú noc. Čo nás predbežne čaká?
Je koniec februára a Európa by sa akoby prehupla rovno do jari. Aj keď noci bývajú ešte poriadne mrazivé, denné teploty na Slovensku stúpajú k hranici 15 °C. Pozitívny pocit umocňuje aj príjemné slnečné počasie. Víkend bude ešte teplejší, kedy teploty na niektorých miestach dosiahnuť až 16 stupňov Celzia. "V teplom vzduchu bude od severovýchodu do našej oblasti naďalej zasahovať výbežok tlakovej výše," opisuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Okrem toho bude bezvetrie alebo fúkať slabý, v južnej polovici západného Slovenska prevažne juhovýchodný vietor 3 až 8 m/s. Bude tak ideálny čas na výlety alebo turististiku.
Jarné počasie bude pokračovať aj počas budúceho týždňa, kedy sa najvyššie denné deploty naďalej budú pohybovať na úrovni 15 až 16 stupňov Celzia. "Obdobie bude ako celok teplotne nadnormálne," hovorí SHMÚ.
V marci môže nastať teplotný šok
Českí meteorológovia upozorňujú, že začiatkom marca dôjde vo vyšších vrstvách atmosféry k hlavnému stratosférickému otepleniu – mimoriadnemu javu, pri ktorom sa polárny vír rozpadne a prúdenie vo výške okolo 30 km sa dokonca obráti opačným smerom. Takáto situácia nenastáva každý rok a môže ovplyvniť počasie v Európe.
Podľa poľských meteorológov má byť marec ako celok dokonca chladnejší než dlhodobý priemer z rokov 1991 – 2020, s výnimkou južných oblastí, kde sa teploty môžu držať bližšie k normálu, píše portál Fakt.
Zatiaľ sa v modeloch neukazuje, že by tento jav okamžite ovplyvnil počasie u nás. Prípadný dopad by sa mohol prejaviť až v druhej polovici marca, no ani výrazný rozpad víru automaticky neznamená, že k nám dorazí arktický vzduch – iba zvyšuje pravdepodobnosť takého scenára.
Prvá predpoveď na Veľkú noc
Modely naznačujú, že týždeň pred veľkonočnými sviatkami môže priniesť návrat chladnejšieho počasia. Očakávať možno prechodné ochladenie, občasné zrážky a teploty približne 2 až 11 °C. Takéto výkyvy sú pre skorú jar typické a súvisia s premenlivou cirkuláciou vzduchu nad Európou.
Ak sa aktuálne modely naplnia, počas veľkonočných dní by malo prevládať mierne jarné počasie. Rána môžu byť chladnejšie, popoludnia príjemné, no krátkodobé prehánky nie sú vylúčené. Celkovo by však mala jar v tomto období už jasne dominovať.
Meteorológovia pripomínajú, že dlhodobé predpovede sú zaťažené neistotou a konečný charakter počasia bude závisieť od vývoja tlakových útvarov v posledných marcových týždňoch.