Lekári jej tvrdili, že jej LEN píska v ušiach: Tehotná mama štyroch detí mala v hlave TICHÉHO ZABIJAKA!

USA - Keď tehotnej matke štyroch detí začal zlyhávať sluch a objavili sa problémy s rovnováhou, lekári jej ťažkosti opakovane bagatelizovali. Až druhý názor odhalil pravú príčinu – pomaly rastúci nádor na mozgu, ktorý ohrozoval ju aj nenarodené dieťa.
Stephanie Hilliardová (50) zo Somersetu bola v roku 2012 presvedčená, že s jej zdravím niečo nie je v poriadku. Začala postupne prichádzať o sluch, mala problémy s rovnováhou a cítila nepríjemné mravčenie na jednej strane tváre. Lekári však jej ťažkosti opakovane pripisovali tinnitu – chronickému pískaniu v ušiach, ktoré postihuje približne 13 percent dospelých.
Ako píše Daily Mail, stav sa však zhoršoval. Objavil sa zvláštny pocit „tečúcej vody“ v hlave a čoraz častejšie závraty. Približne v rovnakom období sa Stephanie dozvedela, že je tehotná so svojím štvrtým dieťaťom, dcérou Lilly. Napriek tomu, že absolvovala vyšetrenia vrátane magnetickej rezonancie, na výsledky čakala celé týždne – v domnení, že ak sa nikto neozýva, je všetko v poriadku.
Pád na schodoch
Zlom nastal až po páde na schodoch, keď pre poruchy rovnováhy spadla v pokročilom štádiu tehotenstva. Krátko nato jej z nemocnice zavolali s diagnózou, ktorá jej obrátila život naruby: benígny, no nebezpečný meningeóm – pomaly rastúci nádor na mozgu, ktorý tam mohol byť už od jej mladosti. Podľa odborníkov ide o najčastejší typ primárneho nádoru mozgu, ktorý sa častejšie vyskytuje u žien a zvyčajne po 35. roku života. Ako nádor rastie, môže tlačiť na okolité štruktúry mozgu a spôsobovať poruchy sluchu, rovnováhy, zraku či hybnosti. Informácie o ochorení poskytuje aj Macmillan Cancer Support.
Zákrok sa uskutoční až po pôrode
Operácia počas tehotenstva však neprichádzala do úvahy. Lekári rozhodli, že zákrok sa uskutoční až po pôrode. Lilly sa narodila zdravá v júli 2013 a o niekoľko mesiacov neskôr Stephanie podstúpila náročnú operáciu mozgu. Chirurgom sa pre rizikovú polohu podarilo odstrániť približne 60 percent nádoru. Po zákroku ju čakala dlhá rehabilitácia. Musela sa znovu učiť základné úkony, ako je jedenie, obliekanie či chôdza. Napriek tomu sa starala o štyri deti vrátane novorodenca. „S deťmi si nemôžete dovoliť vzdať sa. Aj keď je vám ťažko, musíte fungovať,“ hovorí.
V roku 2017 kontrolné vyšetrenia ukázali, že zvyšok nádoru opäť rastie. Tentoraz lekári zvolili rádioterapiu. Dnes Stephanie žije s trvalými následkami – problémami s rovnováhou, únavou a poškodenými nervami v tvári. Do práce sa už vrátiť nemohla, no aktívne sa zapája do podpory výskumu mozgových nádorov a zvyšovania povedomia o nenápadných príznakoch tohto ochorenia. „Mozgový nádor je neviditeľné postihnutie. Ľudia často netušia, čím si pacienti prechádzajú,“ hovorí. „Ak môj príbeh pomôže aspoň jednému človeku, aby trval na ďalších vyšetreniach, malo to zmysel.“