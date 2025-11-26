Šokujúce DETAILY zo života s Cimarrom: Vila s bazénom a luxus? Bolo to jedno veľké KLAMSTVO!

FLORIDA - Po tom, čo sa v septembri prevalilo, že sa finalistka Miss Slovensko Bronislava Gregušová a hviezda telenoviel Mario Cimarro rozišli, modelka odhaľuje šokujúce detaily z ich spoločného života. Najnovšie odhalila, že luxus, ktorým sa prezentovali bolo jedno veľké klamstvo!
Foto ako DÔKAZ: Cimarro za domáce násilie skončil v rukách POLÍCIE... Zatkli ho DVAKRÁT!
Bronislava Gregušová prežíva veľmi náročné životné obdobie. Je totiž uväznená v USA, odkiaľ nemôže odísť kvôli rozvodovému konaniu s kubánskym hercom Mariom Cimarrom. Už viac ako rok ani nežije v Kalifornii, kde spoločne bývali, ale na Floride. Bývalá finalistka Miss Slovensko pomaly odkrýva detaily spolužitia s hviezdou telenoviel, ktoré nebolo ideálne.
Gregušová potvrdila desivý DÔVOD rozvodu s Cimarrom: DOMÁCE NÁSILIE... Stalo sa to veľakrát!
Naposledy priznala, že sa s hercom rozišla kvôli domácemu násiliu. Dokonca jej sestra zverejnila aj zábery z polície, ako dôkaz, že bol za tento skutok aj zatknutý. Práve toto je dôvod, prečo má Mario aktuálne zákaz kontaktovania svojej manželky, ktorý v septembri porušil, za čo opäť skončil v rukách polície. Herec sa však na sociálnych sieťach stále tvári, že má šťastnú rodinku, o tom, že s Broňou nežije, jeho fanúšikovia netušia.
No a to zďaleka nie je jediná vec, o ktorej verejne klame. Broňa na platforme HeroHero zverejnila nové video, v ktorom porozprávala o ich živote na prominentnej adrese v Kalifornii. Dvojica žila vo štvrti Calabasas, v ktorej bývajú napríklad aj slávne Kardashianky. No nebolo všetko tak, ako sa na prvý pohľad zdalo. Veľká vila s bazénom? Áno, ale...
„Keď sa bývalo v rôznych štátoch, vždy to platil zamestnávateľ, čo je v poriadku. Ale keď sa nepracovalo... Poďme rovno na tú Kaliforniu. A poďme na to obdobie ešte pred Bri. Kto ma followuje už dlhšie, tak si určite pamätá taký pekný bazén v Calabasas - odtiaľ som robila aj live-ká, aj videá odtiaľ mám, atď. Idem vám trochu ozrejmiť, ako to v skutočnosti bolo,“ uviedla Broňa